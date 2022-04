Nechápete to, reagoval Kuleba na video zabíjení zajatých ruských vojáků

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Video zveřejněné na ruském Telegramu ukazuje ukrajinského vojáka, který se slovy „ještě dýchá“ střílí do ruského vojáka s bundou přetaženou přes hlavu. Těla dalších zabitých příslušníků ruských ozbrojených jednotek bez bund, bot či helem a s rukami svázanými za zády naznačují, že ukrajinští vojáci zabíjeli zajaté Rusy. Ženevská pravidla vedení války zakazují zabíjení zajatců.

Video obsahuje drastické záběry:

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Chci vás ujistit, že ukrajinská armáda dodržuje pravidla války. Samozřejmě mohou se objevit izolované incidenty porušení těchto pravidel a ty budou rozhodně vyšetřeny,“ reagoval Kuleba na otázku reportérky agentury AP s tím, že sám video neviděl, ale slyšel o něm.

„Chci prověřit datum tohoto videa, protože měli byste chápat,“ pokračoval šéf ukrajinské diplomacie, načež se ale zarazil. „Ne, nebudete to chápat,“ došel k závěru.

„Nechápete, jaký je to pocit, když vidíte obrázky z Buči. Když mluvíte z lidmi, kteří uprchli a víte, že ona žena, kterou znáte, byl znásilňována čtyři dny v řadě. A když se konečně dostala do Kyjeva, šla přímo k psychiatrovi,“ vysvětloval Kuleba pln emocí. „ Nechápete, jaký je to pocit, když ruští vojáci znásilňují děti,“ dodal.

„Tohle není omluva pro ty, kteří porušují pravidla války, ať už z jakékoliv strany konfliktu,“ zdůraznil ukrajinský ministr zahraničí. „Ale jsou věci, kterým jednoduše nemůžete porozumět.“

Řada ukrajinských žen popisuje hrozivé jednání, kterému byla vystavěna z ruskou ruských vojáků. Skupinová znásilnění, brutální útoky se zbraní v ruce, znásilnění spáchaná před dětmi, uvedla lidskoprávní organizace Human Right Watch. Podle ukrajinské poslankyně Lesjy Vasylenkové je mezi obětmi znásilnění i desetiletá dívka. Podle lidskoprávních organizací používají ruští vojáci znásilnění jako válečnou zbraň.

Rusové pořádají na dívky hon. A to jsem se bála Banderovců, štkala žena

Svět s šokem reagoval na zprávy o znásilňování a kruté zabíjení civilistů v osvobozeném městě Buča, které ovládaly ruské síly. „Toto jsou válečné zločiny a svět je uzná jako genocidu,“ komentoval zvěrstva při návštěvě Buči ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Výzvy k prošetření videa

K prošetření videa zabitých ruských zajatců vyzval i poradce Zelenského Mychajlo Podoljak. „Takové incidenty musí být náležitě prošetřeny, dokud nejsou motivy a okolnosti objasněny,“ řekl.

„Zadruhé, Rusko by mělo skončit svou genocidní protiukrajinskou propagandu a obnovit pochopení své armády pro pravidla a zvyklosti války,“ dodal poradce.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že „nic neví o tomto specifickém incidentu“. Zdůraznil, že veškeré válečné zločiny jsou „neakceptovatelné“.

List The New York Times zjistil, že video zachycuje následky přepadení ruského konvoje u vesnice Dmytrivka, která se nachází v blízkosti města Buča. Není jasné, k jaké jednotce ukrajinští vojáci z videa náleží.

Zelenskyj opustil Kyjev. V Buči na vlastní oči pohlédl na ruské řádění

Ukrajinská zpravodajská agentura uvedla, že přepadení ruských sil má na svědomí „Gruzínská legie“, polovojenská jednotka ustanovená v roce 2014 z gruzínských dobrovolníků, kteří se po odtržení separatistických republik na východě země a ruské anexi Krymu přidali na stranu Ukrajinců.

Internetem už dříve kolovala videa údajně bezcitného jednání příslušníků ukrajinských jednotek vůči ruským vojákům. Ruské weby zveřejnily záběry ukrajinských vojáků střílejících ruské zajatce do nohou jako doklad krutosti Ukrajinců.

Velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj reagoval prohlášením, v němž varoval před falešnými, zinscenovanými videi, které mají za úkol ukázat ukrajinské jednotky v špatném světle.