Zelenskyj opustil Kyjev. V Buči na vlastní oči pohlédl na ruské řádění

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Toto jsou válečné zločiny a svět je uzná jako genocidu,“ řekl Zelenskyj podle agentury Reuters. Podle ní prezident rovněž řekl, že Ukrajina najde ty, kdo jsou za zvěrstva v kyjevském regionu zodpovědní. „Každý den, když naši bojovníci znovu získají zpět území (po pobytu ruských vojáků), vidíte, co se tam dělo,“ řekl podle agentury AFP Zelenskyj médiím v neprůstřelné vestě a v doprovodu ukrajinských vojáků.

V Buče, která leží na severozápadním okraji Kyjeva, se podle ukrajinských úřadů našly masové hroby se stovkami civilistů. Ruské ministerstvo obrany popřelo, že by je zabíjeli ruští vojáci, a tvrdí, že fotografie a videa, které se dostaly na veřejnost, jsou „další provokací“ ukrajinské vlády.

Ukrajinský prezident po začátku ruské invaze z 24. února zůstal Kyjevě a i v nejtvrdších bojích ukrajinskou metropoli odmítl opustit. Podle dostupných informací je toto patrně jeho první cesta mimo Kyjev během války.

Podle serveru BBC Zelenskyj ve městě Buča hovořil s místními obyvateli a prohlédl si zničenou ruskou technikou. Na otázku reportéra BBC, zda si stále myslí, že je možné vyjednat mír s Ruskem, odpověděl: „Ano, protože Ukrajina musí najít mír. Jsme v Evropě 21. století. Budeme pokračovat v našem diplomatickém a vojenském úsilí.“

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že hrůzy v Buči jsou jen špičkou ledovce a vyzval k dalším sankcím proti Rusku, uvedla agentura Reuters.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí vyzval k uvalení dalších sankcí na ruskou ropu a uhlí, a to i přes škodu, kterou by to způsobilo evropským ekonomikám.

Německo vypovědělo ze země čtyřicet ruských diplomatů. Německá ministryně Annalena Baerbocková vydala prohlášení, že pracovali proti německým zájmům.