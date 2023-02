Je to horší než válka na Ukrajině, říká o situaci v Turecku kameraman ČT

Dorazili jste již k českému záchranářskému týmu, který ve městě Adiamant pomáhá?

Ano, nyní jsme s Čechy. Situace je to vyhrocená, záchranáři už vytahují ze sutin jen těla. Jen mrtvé. Mají tu kynology se psy, ale žádné přeživší se již nedaří najít. Češi tu nyní mají pět vytažených těl. A zrovna vynášejí další.

Jsou na místě příbuzní obětí, kteří by se snažili pátrat na vlastní pěst?

Jsou tu příbuzní i sousedé, kteří tu sedí u ohňů a zoufale čekají, koho ze sutin vynesou. Těla, která jsou pohřbena pod zborcenými budovami, jsou často již v rozkladu.

A situace je naprosto nepřehledná. Jsou tu jen záchranáři, nikdo nepracuje na jakýchkoliv opravách nebo snaze odklidit sutiny. Jen záchranáři procházejí sutiny a vytahují mrtvé. Je to horší než válka na Ukrajině, kde jsme byli přímo na frontě.

Horší?

Ano. Je to strašné, nepředstavitelná zkáza. Hlavně psychicky je to náročnější a rozsahem je to prostě větší, než byla válka. Jsou to prostě celé ulice zborcené, mnohdy obrovské vysoké domy. Silnice jsou rozpraskané, lidé opouštějí tyto lokality a každou chvíli doznívají otřesy.

Cítíte je?

Není tu elektřina, není tu wi-fi síť, ale jakmile se dostanu na wi-fi, přijdou mi zprávy ze speciální aplikace, které každých deset minut informují o tom, že někde byly otřesy. Většinou jsou v rozsahu 3,5 až 4,5 stupně, maximálně do pěti, ale jsou neustálé.

9. února 2023

Teď mám dvě hodiny pocit, že je klid, protože nic nepřišlo. Ale jsem mimo wi-fi síť, takže až se někde dostanu k signálu, zase mi zprávy naskáčou. Každopádně mírné otřesy jsou cítit pořád.

Jak cestujete po oblasti?

Silnice jsou zničené, hotely jsou uzavřené, nejde elektřina. Pronajali jsme si obytný automobil a jezdíme v něm. Když jsme jeli, byl problém se vůbec do lokality dostat.

Silnice jsou zničené a odsud proudí spousty lidí, kteří prostě odjíždějí. A postupně, jak přijíždíte, vidíte tu zkázu. Zkázu, kdy čtrnáctipodlažní dům se smrskne do pěti nebo deseti metrů a patra se naskládají na sebe. A víte, že někde pod tím jsou lidé.

Jsou zbořené celé čtvrti, ulice, nebo některé domy zůstaly stát?

Je to na střídačku. Někde ve vesnicích vidíte zničených třeba pět šest domů a ostatní ne, jinde zase jsou zničené celé ulice. Ve velkých městech vydržely stát velké hotely, tam je vidět, že byly postaveny kvalitně.

Ale menší domy jsou zničené. A někdy se stane, že je dům, který je netknutý a vedle stál dům, ze kterého jsou jen sutiny. Spousta domů je tak zničených, že nejsou obyvatelné, jsou nahnuté a hrozí jejich zřícení.

Kam odešli lidé, kteří v domech přežili?

Spousta z nich je na ulicích, spí ve stanech a snaží se být hlavně mimo budovy, které by se mohly ještě zhroutit. Nejde elektřina, není tu nikde teplo, fungují jen agregáty. A to je kolem nuly, takže dost zima. Do toho všeho už je bohužel cítit pach rozkládajících se těl.