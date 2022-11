Erdogan zvažuje nový útok na Kurdy v Sýrii. Nedělejte to, varují USA i Rusko

Spojené státy se staví proti jakýmkoliv vojenským krokům, které by destabilizovaly situaci v Sýrii. V reakci na možné zahájení pozemní ofenzivy Turecka proti kurdským milicím to oznámila americká diplomacie. Obdobnou výzvu v úterý učinila také Moskva, podle níž by Ankara měla projevit zdrženlivost k použití nadměrné vojenské síly v Sýrii, a zabránit tak zvýšení napětí.