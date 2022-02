Erdogan odmítl pomoct Ukrajině. Bospor a Dardanely Rusům nezavře

Turecko odmítlo zavřít Bosporský průliv pro ruské vojenské lodě. Žádala to Ukrajina čelící útokům z Černého moře. Dle Ankary to nedovolují mezinárodní dohody. Země je navíc proti uvalení ekonomických sankcí na Rusko a to, co se nyní děje na Ukrajině, se zatím zdráhá označit za válku.