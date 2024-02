Trump nemá imunitu, může být stíhán, rozhodl odvolací soud

Federální odvolací soud dnes rozhodl, že bývalý americký prezident Donald Trump nemá imunitu před stíháním v souvislosti se snahou zvrátit poslední prezidentské volby z roku 2020, v nichž jej porazil demokrat Joe Biden, píše agentura Reuters. Podle agentury AP lze očekávat, že se Trump proti rozhodnutí odvolá a případem by se tak nakonec mohl zabývat americký nejvyšší soud.

Tříčlenný senát odvolacího soudu odmítl Trumpovo tvrzení, že nemůže být stíhán, protože obvinění se týkají jeho oficiálních povinností z doby, kdy zastával prezidentský úřad. V odůvodnění rozhodnutí stojí, že soud pečlivě zvážil zájmy na imunitě, které uplatňuje Trump, „oproti důležitým veřejným zájmům ve prospěch pokračování tohoto trestního stíhání“.

Je však téměř jisté, že se exprezident, který si nyní upevňuje svou pozici favorita na republikánskou nominaci do podzimních prezidentských voleb, proti rozhodnutí odvolá. Otázku prezidentské imunity tak pravděpodobně definitivně vyjasní až nejvyšší soud, na odvolání k nejvyššímu soudu má nyní Trump podle AP čas do 12. února.

MSNBC @MSNBC BREAKING: Donald Trump denied immunity https://t.co/uONBRrR5ro oblíbit odpovědět

Velká porota loni na návrh zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe rozhodla o obžalobě Trumpa z různých druhů zločinného spiknutí v návaznosti na jeho kampaň proti výsledkům prezidentských voleb roku 2020. Tehdejší prezident nikdy neuznal svou porážku a místo toho podkopával důvěru Američanů ve volby a jejich výsledky a tlačil na činitele na různých úrovních ve snaze zablokovat jejich potvrzení. Trumpovi příznivci vtrhli 6. ledna 2021 do sídla Kongresu ve Washingtonu, kde se zákonodárci sešli, aby formálně potvrdili Bidenovo vítězství v prezidentských volbách. Trump předtím při projevu vyzval své příznivce, aby se vydali ke Kapitolu a dali najevo svůj nesouhlas. V důsledku nepokojů zemřelo pět lidí.

Odvolací soud se dostal do centra sporu ohledně prezidentské imunity poté, co nejvyšší soud na konci loňského roku uvedl, že se do případu alespoň dočasně nezapojí, a odmítl žádost zvláštního vyšetřovatele Smithe, aby ve věci vydal rychlé rozhodnutí.

Začátek soudního procesu s Trumpem byl původně stanoven na březen, ale minulý týden byl odročen a nové datum podle AP zatím stanoveno nebylo. Termín soudního řízení přitom s sebou nese obrovské politické důsledky, neboť favorit republikánských primárek doufá, že se jej podaří odložit až do doby po listopadových volbách.

Pokud Trump porazí prezidenta Bidena, mohl by se pravděpodobně pokusit využít svého postavení a nařídit novému ministru spravedlnosti, aby případ smetl ze stolu, nebo by mohl zkusit sobě samému udělit milost, píše AP.

Jelikož žádný jiný americký prezident před Trumpem nečelil obžalobě, soudy se aktuálně ocitají v neprobádaných vodách. Bývalí prezidenti mají širokou imunitu vůči občanskoprávním žalobám vycházejícím z jejich počínání v Bílém domě, soudy se však dosud nezabývaly uplatňováním tohoto principu v trestní rovině.