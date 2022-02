U pobřeží Korfu hořel trajekt, záchranáři evakuovali na 300 lidí

Podle The Guardian uvedl Řecký ministr pro obchodní loďstvo Kostas Katsafados v rozhovoru s řeckou rozhlasovou stanicí Skai, že posádka i pasažéři trajektu jsou již v bezpečí na záchranných člunech. Lidé byli odvezeni na ostrov Korfu.

„Probudili nás kolem 4:20. Během hodiny jsme opustili loď (...) Zachránila nás posádka, která jednala rychle,“ popsal televizi Skai TV situaci jeden z cestujících.

Řecká pobřežní stráž a námořnictvo nasadily při záchranné operaci šest svých plavidel, tři záchranné čluny a tři hlídkové lodě, a jedno další připlulo z Itálie.

Podle sdělení řeckých úřadů, na které se odkazuje agentura AP, se z hořícího trajektu podařilo dopravit do bezpečí více než 280 lidí. Jedna osoba byla převezena do nemocnice poté, co se nadýchala kouře, uvedla agentura ANA.

Hořet začalo kolem půl páté ráno v době, kdy se trajekt s kapacitou 560 cestujících nacházel v Jónském moři u pobřeží řeckého ostrova Korfu. Co oheň způsobilo, v tuto chvíli není jasné.

Loď Euroferry Olympia plující pod italskou vlajkou mířila z řeckého města Igumenica do italského přístavu Brindisi. Cestuje na ní 237 pasažérů a 51 členů posádky, píše Reuters.