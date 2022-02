Po požáru povstala firma z popela, zničené zásoby pořídila znovu

Výstava stanů a vybavení v pražských Letňanech měla dlouholetou tradici, kterou v červenci 2021 ukončil požár. Ten zasáhl většinu výstavních prostor, kde se outdoorová výstava pořádala.

Společnosti ForCamping tak během několika minut shořely nejen stovky tisíc kusů zboží, ale také většina skladových zásob.

Shořelo více než 100 tisíc kusů zboží 11 tisíc párů bot

2 tisíce stanů

10 tisíc spacáků a karimatek

30 tisíc kusů oblečení

60 tisíc kusů dalšího vybavení (batohy, kempinkový nábytek, trekové hole, čelovky, lezecké vybavení atd.)

„Když nad ránem volala ostraha areálu, že na výstavišti hoří, v první chvíli jsem si představil oheň, který se uhasí hasicími přístroji. Okamžitě jsem nasedl do auta a jel do Letňan. Jakmile jsem najel na Průmyslovou ulici a na temné obloze viděl desítky metrů vysoký kouř, naděje, že to snad nebude tak hrozné, bohužel vyhasla,” popisuje první pocity jeden z majitelů společnosti Jaroslav Skalka.

Celá letňanská hala v tu dobu už byla v plamenech a chvíli na to se zřítila. Bylo jasné, že se nezachrání vůbec nic, že společnost přišla o vše, na čem deset let pracovala.

Krach a konec se nekonal

„V první chvíli to byl obrovský šok. Když jeden den oznamujete zaměstnancům historicky nejsilnější prodejní měsíc a jen pár hodin na to stojíte před hořící halou a během chvíle o vše přijdete, napadají vás různé myšlenky. Přirozeně i to, že tohle je úplný konec,“ vzpomíná Skalka a připouští, že kdyby se událost stala o rok či dva dříve, neměli by šanci v byznysu přežít.

Loni v červenci však na tom byli dobře z pohledu finančního a také co do velikosti. Za deset let vybudovali velkou a zdravou firmu se stovkou zaměstnanců a několika prodejnami s přesahem i do zahraničí.

„Jsme skvělá parta lidí, která se neuvěřitelně semkla. Po požáru nikdo z firmy neodešel, všichni se rozhodli zůstat a pomoct ji zachránit. Musím říct, že velkou oporou mi byl i můj parťák Petr Burian, se kterým podnikám od roku 2005. Podrželi jsme se navzájem,“ popisuje Jaroslav Skalka.

Dluhy se musí platit

Problémy však přicházely po dávkách. Jak potvrzuje Skalka, všichni sice chápali, že se do dané situace nedostali vlastní vinou, ale zároveň nikdo nevěřil, že požár firma ustojí a každý se snažil „urvat co nejvíc“.

Zády k firmě se obrátila banka a přes počáteční příslib podpory a navýšení úvěru jej 14 dní po požáru naopak ještě o polovinu snížila.

„Nepochopitelné jednání banky, pro kterou jsme do té doby byli mnoholetý spolehlivý klient, nás mohlo položit nebo donutit k prodeji firmy. Naštěstí se nám podařilo přejít k nové bance a úvěr refinancovat. To byl druhý kritický moment, který jsme ustáli,“ popisuje Skalka.

Ani dodavatelé po události příliš nepomohli. Jen část přistoupila na navrhované splátkové kalendáře, ostatní trvali na úhradě dluhu v řádech měsíců, což vůbec nereflektovalo velikost vzniklé škody.

„Navíc nám byla drasticky zkrácena splatnost nových faktur, nebo nakupujeme na předplatbu, abychom zboží vůbec dostali. Přitom právě dodavatelé na celé události často ještě vydělali. Zboží jsme totiž u nich museli koupit podruhé,“ říká majitel firmy.

Návrat do byznysu

Červencový požár haly pro outdoorového prodejce znamenal dvouměsíční výpadek tržeb v hlavní sezoně. Shořela velká část zásob za 90 milionů korun, hlavně pak oblečení a obuv. „Kvůli pandemií narušeným dodavatelských řetězcům ani nebyla možnost zboží rychle doplnit. Situace se začala zlepšovat až na podzim, kdy se nám podařilo dozásobit sklad,“ popisuje Jaroslav Skalka.

ForCamping Společnost provozuje e-shop 4camping.cz a 15 vlastních prodejen v šesti zemích.

Provozuje také lezeckou speciálku, skialpshop a showroom s předstany ke karavanům a obytným autům.

Firma stojí za Výstavou stanů a vybavení do přírody, největší evropskou výstavou svého druhu.

Od roku 2017 vyrábí kempingové vybavení a oblečení pod značkou Zulu Outdoor a Warg.

Zaměstnává 112 lidí.

Tržby v roce 2021 dosáhly 550 mil. korun. Plán je dostat se do roku 2023 s tržbami na 1 mld. korun.

Firmu založili v roce 2012 Jaroslav Skalka a Petr Burian.

Loni na jaře byl 4camping.cz vyhlášen nejlepším e-shopem v Česku za rok 2020, když se v soutěži ShopRoku vyhlašované Heurékou stal absolutním vítězem a získal Cenu kvality.

V listopadu a prosinci se vrátili k silnému růstu o vyšší desítky procent. Díky povedenému jaru a pak i konci roku nakonec původní roční plán splnili na 99,6 procent a podařilo se jim dohnat dvouměsíční letní výpadek. „Meziročně jsme narostli o 26,8 procent, samotný e-shop dokonce o 49,8 procent, přičemž loňský průměr e-commerce byl 14 procent. Prodejně se nám tedy dařilo, ale táhneme si teď s sebou obrovský dluh za shořelým zbožím, které jsme neprodali, ale musíme ho dodavatelům zaplatit,“ konstatuje Skalka.

Za posledních pět let firmě vzrostly tržby o 352 procent, ze 121,6 milionu korun v roce 2016 na loňských 549,8 milionu korun. Růst plánují i v dalších letech a do tří let by se chtěli dostat na 1,4 miliardy korun.

Mají prodejny v šesti zemích a v letošním roce plánují další zahraniční expanze. Stěhují se do nového skladu, chystají otevřít až sedm dalších prodejen, přičemž velká expanze je čeká především na Slovensku a v rumunské Bukurešti. Navíc by rádi znovu oživili výstavu outdoorového vybavení, ovšem již v jiné podobě, než na kterou byli zákazníci zvyklí. Nová hala v Letňanech bude postavena až na podzim a jiný vhodný prostor nenašli.

„Důvodů je ale více, akci bychom museli dělat s mnoha velkými kompromisy, v podstatě se vrátit o deset let zpět a nejsme si jistí, že by to v dnešní době zákazníci akceptovali. Již nyní máme vymyšlený způsob, jak umožníme lidem si prohlédnout a vyzkoušet stovky postavených stanů i legendární spacákové a karimatkové ležení. A pro rok 2023 máme v hlavě nový projekt, který bude pro středoevropský prostor podobně unikátní jako byla Výstava stanů,“ nadšeně popisuje Jaroslav Skalka.

Celý případ byl 1. února 2022, tedy sedm měsíců po požáru, uzavřený. Šetření dospělo k závěru, že příčinou byla technická závada elektroinstalace nebo elektrického zařízení, přičemž konkrétní elektrický komponent, který požár způsobil, nebyl zjištěn. Zároveň byly vyloučeny verze úmyslného či nedbalostního zavinění. „Nyní by mělo dojít na plnění pojišťovnou a snížení alespoň části naší ztráty,“ dodává Skalka.