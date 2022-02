Požár odstartoval zákaz koloběžek v Británii. Stále jich tu jezdí přes milion

Co říká zákon? Kdokoli se dopustí jízdy na e-koloběžce či jiném elektrickém dopravním prostředku na veřejné komunikaci, dopouští se jednoho anebo více přestupků podobné závažnosti jako jízda motorovým vozidlem bez řádného pojištění. Hrozí mu pokuta ve výši 300 liber plus šest trestných bodů do rejstříku řidiče. Stejný zákaz platí i pro jízdu takových vozidel po chodníku.