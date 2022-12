VIDEO: Kdo z nás je větší agresor? popichoval Lukašenko rozpačitého Putina

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Po úvodních projevech o nehynoucí vzájemné podpoře na společné tiskové konferenci dostali prostor pozvaní novináři. Redaktorka běloruského 1. televizního kanálu Ilona Krasutská podotkla, že se jejich setkání často odehrávají na pozadí jakýchsi konspiračních teorií.

„V zásadě, na pozadí všech těch řečí o ‚převzetí Běloruska Kremlem‘, proč si myslíte, že tyto teze jsou stále v informačním prostoru?“ zeptala se. A Putin odpověděl: „Rusko nemá zájem někoho pohltit, prostě to nemá smysl dělat.“

Prezident, který teprve před nedávnem rozhodl o začlenění čtyř ukrajinských oblastí do Ruské federace, pak vysvětloval, že cílem jeho návštěvy bylo hlavně sladění cen a tarifů v energetice.

Myslíte si, že se nakonec přímo zapojí Bělorusko do války na Ukrajině? Ano 24 %(110 hlasů) Ne 76 %(346 hlasů)

„Nejde o absorpci, ale o koordinaci hospodářských politik, jak je tomu v mnoha jiných integračních sdruženích. Všechno ostatní je povrchní, nesmysl. Jsou to pokusy našich nepřátel zpomalit náš integrační proces. A dělají to jen proto, aby na světových trzích nezískali efektivní a nebezpečné konkurenty,“ tvrdil Putin.

Lukašenko podotkl, že se obě země bez sebe vzájemně neobejdou. „A tady jsme se shodli, že ano, budeme jednat za rovných podmínek,“ pokračoval. „Buďme upřímní. Jsme schopni bránit naši nezávislost a suverenitu sami, bez Ruska? To nelze,“ dodal.

Pak si Lukašenko ještě za zjevných Putinových rozpaků zašprýmoval. „Víte, my dva jsme spoluagresoři, ti nejškodlivější a nejtoxičtější lidé na této planetě. Máme jen jeden spor. Kdo je větší? Vladimir Vladimirovič říká, že já. Už si začínám myslet, že to on. Tak jsme se rozhodli, že se o to spravedlivě podělíme. To je vše. A pokud někoho napadne nás dnes odtrhnout, vrazit mezi nás klín, tak to nepůjde,“ uzavřel.

Americký Institut pro studium války k schůzce uvedl, že se Putinovi opět nepodařilo přesvědčit Lukašenka, aby se připojil k jeho válečnému tažení na Ukrajině.