Lukašenko si hrozbu uvědomuje, míní expert. Padly poslední kontakty na Západ

Oficiální příčina náhlé smrti běloruského ministra zahraničí nebyla zveřejněna. Nebylo známo, že by trpěl nějakou chronickou nemocí. Objevily se spekulace o možném infarktu, ale i o otravě. Myslíte, že je možné, že by mu smrt někdo přivodil?

To se nedá potvrdit, ani vyvrátit. Nemyslím si, že by byl tak ústřední postavou, aby měl nějaký atentát proti němu mocenský smysl. Alexandr Lukašenko, kdyby chtěl, tak by ho z té pozice dokázal vyřadit jiným způsobem.

Ale asi nejde ani úplně vyloučit, že v tom měli prsty Rusové, protože se v poslední době mluvilo o tom, že si běloruská diplomacie snaží hledat cesty zpátky k některým západním zemím v reakci na tlak ze strany Ruska, což by potenciálně vytvářelo motiv pro takovouto akci, ale to jsou spekulace, přesné okolnosti neznáme.