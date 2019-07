Červenec může být nejteplejší měsíc v historii, záleží na zbývajících dnech

V prvních dvou červencových týdnech se zvedly teploty v kanadské Antarktidě, ohromující sucha zasáhla zimbabwské město Harare i indickou Chennai, lesní požáry donutily tisíce lidí k opuštění kempů v jižní Francii a přiměly indonéské letectvo k létání v mračnech, s úmyslem vyvolat déšť.

Pokud trend z první poloviny července vydrží, má tento měsíc podle klimatologa Karstena Hausteina z britské univerzity v Oxfordu našlápnuto na překonání rekordu z července 2017, a to o 0,025 stupně Celsia.

Letošní červen byl přitom nejteplejším červnem v historii země, což tento týden potvrdila data americké vesmírné agentury NASA i monitorovací systém Evropské unie Copernicus.

„Je to významné, ale sledujme dál červencová čísla. Červenec je globálně nejteplejším měsícem roku. Pokud se letošní červenec ukáže jako nejteplejší červenec v historii, a má k tomu opravdu nakročeno, bude to nejteplejší měsíc, jaký jsme kdy na zeměkouli naměřili,“ popisuje pro list The Guardian klimatolog Michael Mann z univerzity v Pensylvánii.

Vědci zdůrazňují, že se počasí ještě může ve druhé polovině měsíce změnit a letošní červenec může být oproti předpokladům chladnější. Připomínají však, že teploty neustále stoupají, a to především kvůli rostoucím emisím oxidu uhličitého z elektráren, odlesňování deštných pralesů, autům nebo letadlům.

Podle Manna je šance, že tento měsíc padne nový historický rekord, přibližně padesátiprocentní. V delším časovém horizontu však podle něj budou teplotní rekordy neustále překonávány.

„V nedávném výzkumu se nám podařilo dokázat, že rekordně teplé počasí, které jsme zažili v předchozích letech, nelze vysvětlit, aniž bychom vzali v úvahu planetární oteplování způsobené lidmi. Vysoké teploty budou nejen pokračovat, ale budou se postupně zhoršovat, pokud budeme pokračovat ve spalování fosilních paliv a zahřívání planety,“ vysvětluje Mann.

El Niňo Klimatický jev, jehož základním rysem je výskyt nadnormálně teplé vody podél rovníku ve východní polovině Pacifiku. El Niňo přichází obvykle jednou za tři až sedm let a trvá jeden až dva roky.

Devět z nejteplejších deseti let v historii země se podle amerického Národního oceánského a atmosférického úřadu odehrálo po roce 2000. Podle jeho zaměstnance Gavina Schmidta údaje z prvních šesti měsíců letošního roku navíc z naznačují, že letošek má 99,9 procentní šanci vstoupit do první pětky.

„Je jasné, že se rok 2019 dostane mezi prvních pět. V závislosti na tom, co se stane v příštích dvou týdnech stane může pravděpodobně obsadit druhou až pátou příčku. Zatím byl nejteplejší rok 2016, který začal klimatickým jevem El Niño – ten jsme však letos nezaznamenali,“ uzavírá Schmidt.

