Nevidomá Afghánka inspiruje tamní ženy. Tálibán mě nezastraší, tvrdí

„Řekli nám, že musíme opustit školu, že nás mohou zabít, nebo nás předat (Tálibánu)... Měla jsem velký strach,“ uvedla Malika, která se před pěti lety přestěhovala do Kábulu, aby navštěvovala školu pro nevidomé.

„Dělala jsem si velké naděje, že navzdory handicapu vystuduji univerzitu a začnu podnikat tady, nebo v cizině, abych mohla podporovat svou rodinu v Bámjánu,“ popsala Malika. Když Tálibán pro ženy a dívky školy zavřel, byla zoufalá.

Tálibán uzavřel většinu dívčích středních škol, zakázal ženám studovat na univerzitách a zabránil pracovat mnoha afghánským humanitárním pracovnicím. Ženy nesmí ani na řadu veřejných míst, včetně tělocvičen či parků, zavřely se též salony krásy. Tálibán tvrdí, že respektuje práva žen v souladu s výkladem islámského práva a afghánskými zvyky.

„Mnohé z těchto žen přišly v bojích (s Tálibánem) o manžele, otce, bratry. Zůstaly tak jediným živitelem rodiny a pak jim zakázaly chodit do práce a opouštět dům,“ uvedla dvaadvacetiletá Samira, která pracuje ve startupové firmě v Kábulu a pomáhá ženám v celé zemi navzdory zákazům režimu v řadě oblastí.

Malika je jednou ze tří tisíc žen, které si dokážou díky této firmě vydělat na živobytí. Prodávají přes ní místní řemeslné výrobky do USA či Evropy. Firma také ženám radí, jak pracovat z domova. „Snažíme se vytvářet příležitosti pro ženy, které nesmí chodit na univerzitu ani opouštět domov,“ řekla Samira.

I Malika začala před rokem prodávat své výrobky díky tomuto projektu, díky talentu na šití a díky tomu, co se naučila ve škole pro nevidomé v Kábulu. „Vydělávám asi 50 dolarů měsíčně, což mi stačí. Na ženu, která nevidí a nemůže chodit do práce, je to dost. Ale stále si uchovávám své sny,“ uvedla.

„Navíc můžu pomáhat i ostatním slepým ženám,“ dodala. Vede totiž přes internet kurzy managementu či psychologie a dává ženám naději. „Učím je, jak vytrvat a být silná, jak začít podnikat,“ popsala dívka, která pomohla desítkám žen v prodeji výrobků online.

Obavy o bezpečnost, když chodí ven shánět materiál, nemá. „Ženy pod vládou Tálibánu nikdy nejsou v bezpečí,“ uvedla.

Afghánským dívkám pomáhají zahraniční nevládní organizace, v jedné z nich v Kábulu pracuje i Ruchán. Podle něj mnohé rodiny živí ženy, protože muži padli ve válce.

Tu odstartovala v roce 2001 mezinárodní operace vedená Spojenými státy, která reagovala na teroristické útoky z 11. září 2001 a která svrhla tehdejší vládu Tálibánu. Ten se opět chopil moci v srpnu 2021, když ze země odešli poslední vojáci USA a spojeneckých zemí.

Po nástupu Tálibánu se řada rodin v Afghánistánu propadla do chudoby i proto, že ženy, na nichž příjem rodin závisel, přišly o možnost pracovat. „15. srpen (2021) byl pro Afghánistán černým dnem,“ řekl Ruchán, jehož žádají desítky lidí i o pomoc s odchodem ze země.

Dostává ale také výhrůžky od příznivců Tálibánu. „Někdy ztrácím naději, ale můj život není důležitý, protože právě teď potřebuje celá generace afghánských dívek pomoci,“ řekl.