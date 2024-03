Ženy budeme za nevěru kamenovat a bičovat, oznámil přitvrzující Tálibán

„Brzy začneme vykonávat tresty za cizoložství. Budeme bičovat ženy na veřejnosti. Bude je čekat veřejné ukamenování,“ prohlásil Achúndzáda v hlasovém poselství, které o víkendu odvysílala afghánská státní televize.

Podle listu The Daily Telegraph se jedná o nejtvrdší výroky Tálibánu od jeho návratu k moci v Afghánistánu v srpnu 2021.

„Víme, že toto všechno je proti vaší demokracii, ale my to budeme dál provádět. Stejně jako vy i my říkáme, že hájíme lidská práva – my to děláme ve jménu boha a vy ve jménu ďábla,“ dodal.

Afghánská státní televize pravidelně přenáší hlasové zprávy Achúndzády, ačkoli on sám se na veřejnosti neobjevuje a jsou známé jenom jeho snímky z minulosti. Sídlí údajně v Kandaháru, který je baštou Tálibánu.

Hnutí Tálibán po nástupu k moci v roce 2021 slíbilo, že bude vládnout umírněněji, postupně ale začalo přijímat přísná opatření proti ženám a vyřazovat je z veřejného života. Rok po nástupu k moci uzavřel Tálibán pro dívky střední školy a zakázal mnoha afghánským zaměstnankyním vládních úřadů a humanitárních organizací pracovat.

Pro ženy také afghánské úřady uzavřely řadu veřejných míst, včetně lázní, tělocvičen a parků, zakázány byly salony krásy. Zahraniční vlády a představitelé OSN to opakovaně odsoudili.

„Ženská práva jsou proti výkladu šaríi“

Achúndzáda ve svém proslovu řekl, že ženská práva, jež prosazuje mezinárodní společenství, jsou proti výkladu islámského práva šaría, který uplatňuje Tálibán.

„Bojovali jsme proti vám 20 let a budeme proti vám bojovat dalších 20 i více let,“ řekl šéf Tálibánu. „Vaším odchodem to neskončilo. Nebudeme jen tak sedět a popíjet čaj. Nyní začneme uplatňovat šaríu,“ dodal.

Tálibán nechal od návratu k moci veřejně zbičovat již stovky lidí, včetně žen, za krádeže, loupeže či různá porušení morálky. Výkonům trestu na sportovních stadionech přihlížely tisíce lidí. Nejméně čtyři muži odsouzení k trestu smrti za vraždu byli veřejně popraveni.

Bývalá státní zaměstnankyně Tala žijící v Kábulu listu The Daily Telegraph řekla, že se jako žena v Afghánistánu necítí bezpečně. „Každé ráno začíná přívalem oznámení a nařízení, která omezují životy žen, berou jim i ty nejmenší radosti a maří naděje na lepší budoucnost,“ uvedla.