Tajfun Hagibis sužuje Japonsko. Sesouvá se půda, voda zaplavila obce

Hladiny řek stoupají, na několika místech rozbouřené moře převrátilo zakotvené jachty a některé pobřežní obce jsou zaplavené, uvedla agentura Kjódó. Úřady varují před sesuvy půdy. Závody automobilek Honda a Toyota v metropolitní oblasti zastavily provoz.

V Tokiu byl v sobotu vyhlášen nejvyšší stupeň ohrožení. Vlaky včetně vysokorychlostních nejezdí, tokijské mezinárodní letiště Haneda bylo uzavřeno, stejně jako letiště ve městech Nagoja a Ósaka. K záchranářským operacím bylo povoláno 17 000 policistů a vojáků.

Televize CNN uvdla, že v některých částech východního Japonska je nařízena evakuace, která posthne desítky miliónů lidí. Všechny lety v okolí Tokia jsou až do nedělního rána úřady zrušily. Podle energetického dodavatele TEPCO zůstává více než 10 tisíc domácností v regionu Kanto a Chiba bez elektřiny.

Jedna z největších letošních bouří do Japonska navíc přišla v době, kdy země pořádá světový šampionát v rugby. Nejméně dva zápasy byly podle CNN preventivně zrušeny, zatím není jisté, zda se nezruší i nedělní program.

Tajfun postupuje severozápadním směrem a Tokio má zasáhnout v sobotu večer místního času (po poledni SELČ). Rychlost větru v jeho středu dosahuje až 230 kilometrů za hodinu. V okolí Tokia byly otevřeny desítky provizorních středisek pro evakuované. Meteorologové varují, že ve městě může spadnout až tisíc milimetrů srážek.



Tide’s coming in and the water’s starting to rise here at Ebisu island near Shimoda in southern Izu #typhoon #Hagibis #Japan pic.twitter.com/2xsiGIgzJm