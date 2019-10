Japonsko korunuje nového císaře Naruhita. Čeká na něj magický rituál

16:00 , aktualizováno 16:00

Císař je Japonsko a Japonsko je císař. To platí už přes dva tisíce let. Je to jinde nevídaná kontinuita. Absolutně nepřipadá v úvahu, že by se Japonci svého císaře zbavili s tak lehkým srdcem, jako to předvedli naposledy v Nepálu, kdy ze svého panovníka ze dne na den učinili obyčejného důchodce.