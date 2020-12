Švýcaři se kají za hříchy kolonialismu. Přestože žádné kolonie neměli

Hnutí Black Lives Matter nutí k hluboké historické sebereflexi nejen Spojené státy americké, ale i země starého kontinentu. Ostrou debatu o vině za otrokářství vyvolalo také ve Švýcarsku. Do lapidária by mohla zamířit například socha slavného stavitele železnic Alfreda Eschera, píše list The Guardian.