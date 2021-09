Morawiecki zrušil cestu na V4, kvůli Turówu nechce potkat Babiše, píší v Polsku

Summit visegrádské čtyřky, která spojuje Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko, se koná ve čtvrtek v Budapešti. Kromě českého premiéra a řady odborníků má k tématu Rodina: klíč k udržitelnosti promluvit slovinský a maďarský premiér, nebo viceprezident v administrativě někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa Mike Pence.

Účastnit se měl i šéf polského kabinetu Mateusz Morawiecki. Podle informací polského portálu však premiéra nahradí polská ministryně pro rodinu a sociální politiku Marlena Malagová.



O tom, že polský premiér pozastaví své účasti na jednáních V4, spekulovala polská média na základě neoficiálních informací z vládního tábora od rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve sporu o těžbu v dole Turów. Polsko má podle soudu platit denní pokutu půl milionu eur za to, že nezastavilo těžbu. Sankci má platit do doby, než uposlechne jarního příkazu soudu a práce v dole ukončí.

V úterý Morawiecki rozhodnutí Soudního dvoru EU o udělení pokuty Polsku důrazně odmítl jako špatné a slíbil, že Varšava využije všechny právní i jiné prostředky k tomu, aby prokázala jeho nevyváženost. Zároveň premiér obvinil Česko z nedostatku dobré vůle.

„Premiér je jako řidič v protisměru“

Polský opoziční list Gazeta Wyborcza přirovnal postup Morawieckého „k šílenému řidiči, který se s autobusem plným jeho krajanů v roli rukojmích řítí po české dálnicí v protisměru a po zavinění nehody se hádá s policií a nařizuje nám, všem cestujícím, abychom zaplatili za jeho chyby“.

Případ Turów podle deníku vyjadřuje podstatu „evropské“ politiky vládnoucí strany, „která si myslí, že není nutné se ohlížet na nikoho a na nic, dokud její předseda Jaroslaw Kaczyński akceptuje tento stav“. A nakonec místo řešení vláda obviní všechny ostatní.



Před dalším kolem jednání by si Poláci podle opozičního deníku měli uvědomit chyby a přiznat vinu. Polské ministerstvo prodloužilo povolení k těžbě nejprve do roku 2026 a pak do 2044 bez vyhodnocení dopadů na životní prostředí, s opomenutím unijního práva. A vláda PiS usoudila, že Češi nepodají žalobu, a následně žalobu podcenila.