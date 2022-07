Súdánku odsoudili ke smrti ukamenováním. Dopustila se cizoložství

Dvacetileté Súdánce hrozí smrt ukamenováním, neboť se podle práva šaría dopustila cizoložství. Pokud by k realizaci rozsudku opravdu došlo, byl by to první takový případ po téměř deseti letech. Proti rozhodnutí se žena hodlá odvolat, poslední takto uložený trest totiž soud nakonec zrušil.