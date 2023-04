V Súdánu se od rána střílí. Polovojenské jednotky dobyly prezidentský palác

Situace v Súdánu Súdán je stát na severovýchodě Afriky, nachází se na jih od Sahary částečně v oblasti Sahelu. Dnes patří k nejchudším státům světa.

Vojenský převrat generála Umara Hasana Bašíra v roce 1989 svrhl tehdejší civilní vládu Sádika Mahdího. Následně byla zrušena ústava, zakázána činnost politických stran či odborů a vyhlášen výjimečný stav. Bašír zahájil přeměnu Súdánu na islámský stát, v prosinci 1989 byla obnovena platnost zákoníku šaría.

Bašír byl sesazen armádou při masových protivládních demonstracích na jaře 2019. Od té doby zemi řídila přechodná vláda složená z vojáků a civilistů.

Koncem října 2021 nejvýše postavený súdánský generál Abdal Fattáh Burhán nakonec rozpustil přechodnou vládu a vyhlásil výjimečný stav. Vojáci zadrželi většinu členů vlády včetně premiéra. Burhán řekl, že armáda převzala moc ve snaze se vyhnout občanské válce v zemi, a v polovině listopadu 2021 jmenoval novou nejvyšší radu země, v jejímž čele stanul on sám. V radě ale nebyl nikdo z civilní Aliance pro svobodu a změnu (FCC), která se s armádou dělila o moc od roku 2019. Výjimečný stav byl zrušen loni v květnu.

Po převzetí moci vojáky se v Súdánu konaly demonstrace za čistě civilní vládu, a to i poté, co loni v prosinci vojenští vůdci a tamní hlavní prodemokratická skupina podepsali v Chartúmu rámcovou dohodu o ustanovení přechodné civilní vlády.