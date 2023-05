V Bělehradě útočil nejhorší dětský vícenásobný vrah v dějinách, Srbsko truchlí

List Blic napsal, že případy, kdy děti do 14 let zavraždí více lidí najednou, jsou velmi neobvyklé a srbský střelec mezi nimi co do počtu obětí výrazně vyčnívá. Podle deníku lze dohledat informace pouze o třech případech, kdy děti mladší než 14 let zabily najednou více než čtyři lidi.

Nejčerstvější je žhářství z roku 2019, kdy devítiletý chlapec v americkém státě Illinois úmyslně založil požár vlastního domu, ve kterém spalo dalších šest členů jeho rodiny. Při požáru přišlo o život pět lidi, včetně tří malých dětí.

V roce 2013 třináctiletý hoch zabil v Sao Paulu čtyři lidi – své rodiče, babičku a tetu. V matčině autě potom odjel do školy. Když se po vyučování vrátil domů, spáchal sebevraždu.

V roce 1998 jedenáctiletý školák spolu s o dva roky starším komplicem zastřelil ve škole v americkém Arkansasu čtyři studenty a jednu učitelku.

Chlapec v srbské škole střílel dvěma pistolemi svého otce. Žáka sedmé třídy, který se podle prezidenta Aleksandara Vučiče na útok předem pečlivě připravoval, po činu zadržela policie, kvůli příliš nízkému věku ale nemůže být trestně stíhán. Nyní je umístěn na psychiatrii kvůli vyšetření. Policie zatkla podle BBC také chlapcovy rodiče.

Zranění v kritickém stavu

Sedm z osmi zavražděných studentů byly dívky. Kvůli střelným zraněním skončilo v nemocnici dalších šest dětí a jedna učitelka. „Dívka, která včera podstoupila akutní operaci kvůli zraněním hlavy, je dál v kritickém stavu na intenzivní péči,“ sdělil ve čtvrtek ředitel nemocnice Siniša Dučić. Ve vážném stavu jsou i další zranění.

Kvůli středeční tragédii bude podle ministra školství Branko Ružiče od pátku v zemi platit třídenní smutek. Střelba způsobila v Srbsku obrovský šok. Přestože je držení zbraní v této zemi velmi rozšířené, trestné činy se střelnými zbraněmi jsou vzácné a střelba ve školách neslýchaná, poznamenala BBC.

Při dosud nejhorší střelbě do lidí v Srbsku od konce balkánských válek zabil v roce 2013 šedesátiletý Ljubiša Bogdanović 14 lidí ve vsi Velika Ivanča. V roce 2007 střílel osmatřicetiletý Nikola Radosavljević po kolemjdoucích v obci Jabukovac, zastřelil devět lidí a pět zranil. V roce 2015 zabil muž jménem Rade Šefer na svatbě svého syna v šest hostů a o rok později Siniša Zlatić v kavárně v obci Žitište zabil pět lidí, připomněla agentura Reuters.