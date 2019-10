Devítiletý chlapec úmyslně zapálil dům. Obvinili ho v USA z hromadné vraždy

„Bylo to těžké rozhodnutí. Je to tragédie. Obvinili jsme velmi mladého člověka z jednoho z nejzávažnějších zločinů, které máme. Ale je zapotřebí to udělat,“ prohlásil státní zástupce Greg Minger, který chlapce obvinil z vraždy prvního stupně. Podle něj rozhodnutí předcházelo důkladné prozkoumání všech detailů případu. Dítě čelí také obvinění ze žhářství.

„Všichni se na něj dívají, jako by byl nějaké monstrum, ale takový není. Lidé dělají chyby. Ano byla to hrozná tragédie, ale neměl by kvůli tomu přijít o všechno, co má v životě před sebou,“ uvedla pro stanici CBC News chlapcova matka Katie Alwoodová.

Všechny oběti jsou členové jedné rodiny. Alwoodová ztratila při dubnovém požáru své další dvě děti - dvouletého syna Daemeona a roční dceru Ariel. Tragédie si vyžádala také život jejího čtyřiatřicetiletého partnera Jasona Walla, devětašedesátileté babičky Kathryn Murrayové a dvouleté neteře Rose.

Když devítiletý chlapec Kyle Alwood požár založil, celá rodina spala. Atwoodovou probudil hustý kouř, dokázala ale zachránit jen svůj vlastní život. „Křičela jsem na svoje děti, že je miluji a že je nedokážu zachránit. Doufám, že to slyšely. Najednou jsem věděla, že jsou pryč,“ popsala Atwoodová.

Koroner z illinoiského okresu Woodford podle The Independentu potvrdil, že oheň byl založen úmyslně. Pokud porota shledá Kylea vinného z vraždy, bude mu uložena probace na nejméně pět let. Podle Mingera je pravděpodobné, že soud nařídí chlapci povinnou psychoterapii a poradenství odborníka.

Can a 9-year-old have an intent to kill? An Illinois mother, whose son is charged with 5 counts of first-degree murder after allegedly setting fire intentionally to a house filled with his sleeping family members, says no. Of the 5 killed, two were Katie Alwood's other children. pic.twitter.com/1Zd0r5OXYB — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 10, 2019

„Vzhledem k chlapcovu věku je probace jediný výsledek soudního řízení, ke kterému může dojít,“ uvedl Minger. Podle něj nebude na dítě vydán zatykač. Ve státě Illinois nemůže být zadržen podezřelý mladší deseti let. Aby byl chlapec odsouzen, musí státní zástupci prokázat jeho úmysl vraždit.

„Devítileté dítě neví, že Santa Claus neexistuje. Neví, že když člověk zemře, už nikdy se neprobudí k životu. Nevím jestli tak malé dítě dokáže zapálit dům s úmyslem spáchat vraždu,“ uvedl advokát Gus Kostopoulos specializující se na zločiny mladistvých.

Alwoodová uvedla, že její syn trpěl ADHD a bipolární poruchou. Označila ho však za milující dítě, které si podle ní zaslouží druhou šanci. S tím však nesouhlasí její sestra Samantha Alwoodová, která při požáru přišla o svou dceru Rose.

„Měli by ho držet v zařízení pro mladistvé než bude plnoletý. Potom by ho měli převést do vězení. Moc dobře věděl, co oheň dokáže způsobit, ať už někomu chtěl ublížit nebo ne,“ uvedla Samantha Alwoodová.