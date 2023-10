Stíhačky F–35 mohou Američané dodat dřív, v Česku by však neměly kde přistát

„Termín 2027 neznamená, že by v tomto roce dorazila všechna letadla. Od začátku časový harmonogram počítal s postupnými dodávkami letounů v rozmezí pět až šest let. Podle aktuálního harmonogramu, který zohledňuje náročnost výstavby infrastruktury, budou první letouny pro ČR hotové již v roce 2029, ale budou zpočátku v USA sloužit pro výcvik pilotů a pozemního personálu. Teprve pak se přesunou do Česka a s nimi i ostatní letouny tak, aby k plnému zavedení systému do provozu došlo v roce 2035,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) pro MF DNES.