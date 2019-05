Ať se jdou homosexuálové zastřelit, hlásá americký pastor. Nesmí do Irska

Na petici zareagoval okamžitě irský ministr spravedlnosti Charlie Flanagan. Pastorovi zakázal vstup do země na základě tamního zákona o imigraci. Anderson je první člověk ve dvacetileté historii existence zákona, na kterého bylo vyloučení uplatněno. Informoval o tom server BBC.

Pastor žije v Arizoně, kde vede kostel s názvem Faithful Word Baptist church. Je aktivní také na internetu, své postoje propaguje na Youtube, kam nahrává kázání. Jeho videa mají ke třiceti milionům zhlédnutí.

Ve svých kázáních mimo jiné hlásá pastor smrt homosexuálům a schvaluje některé teroristické útoky. „Homosexuálové by se měli jít zabít. Jsou to hříšní, příšerní lidé a nemám pro ně jinou radu, než aby si prohnali hlavou kulku,“ říká Anderson v dokumentu od BBC. Homosexuály a pedofily zařazuje do jedné kategorie. Každý muž, který má sex s jiným mužem, by měl sex i s čímkoliv jiným, třeba se zvířetem, tvrdí.

Anderson v minulosti prohlašoval, že se modlí za smrt Baracka Obamy. Útok na gay klub na Floridě, kde v roce 2016 útočník zabil padesát lidí, označil za „dobré zprávy.“ Věří však, že hlásá Bibli a dělá, co je správné.

Jeho radiální postoje nezůstávají bez odezvy. Denně mu chodí nenávistné vzkazy. „Někdy jich je hrstka, ale když se objevím někde v médiích, začnou mi jich chodit stovky denně. Nespočet lidí už mi vyhrožovalo, že mě přijdou zbít, nebo znásilní mě či moje děti,“ říká. Steve Anderson má se svou ženou deset dětí, útoků se ovšem nebojí. Pokud by někdo násilné výhružky zrealizoval, nevinil by sebe. „Já jenom kážu Bibli. Pokud nějaký násilník udělá něco mně nebo mojí rodině, nebude to moje chyba,“ tvrdí.

Kvůli nenávistným výrokům Anderson nesmí do několika zemí světa. Patří mězi ně několik zemí v Africe, Velká Británie, Kanada nebo Nizozemí. A teď také Irsko.