Ruský zákon proti gayům ničí dětem životy, varují ochránci lidských práv

Přijatý zákon znemožňuje šíření informací, které by mohly v dětech vzbudit zájem o vztahy s lidmi stejného pohlaví nebo odpor k tradičním rodinným hodnotám. Zákon taktéž zakazuje jakékoliv veřejné projevy a hlášení se k homosexuální komunitě, čímž umožňuje pronásledování gay aktivistů.

LGBT LGBT je zkratka, která označuje nejen lesby a gaye, ale rovněž bisexuály a transsexuály. Někdy sem bývají zařazováni i intersexuálové.

Podle HRW Rusko v praxi zakazuje jakékoliv zmínky o LGBT, ať už jde o média, internet, školní výuku, nebo dokonce soukromé psychologické poradenství. Ve svém prosincovém výzkumu organizace varuje, že po zavedení zákona v ruské společnosti zintenzivnily předsudky a nenávist vůči LGBT komunitě.

„Znám sexuologa, který svým homosexuálním klientům říká, že by se měli odstěhovat do Evropy, nebo že jejich děti by měly být vyhoštěny na Sibiř,“ uvedla psycholožka Antonina P. v rozhovoru pro HRW. „Jeden z mých klientů nikdy nevychází po setmění z domu. Bojí se, že by se nevrátil,“ popsala práci s LGBT mládeží další z ruských psycholožek.



Kontroverzní zákon již odsoudil Výbor OSN pro práva dítěte, Rada Evropy, a také Evropský soud pro lidská práva. Ten v červnu minulého roku odmítl vyhlášku jako „diskriminační a nesloužící jakémukoliv legitimnímu veřejnému zájmu“. Zákon podle něj navíc „významně přispívá ke stigmatizaci LGBT komunity, šíření předsudků a podporuje homofobii.“



Proti verdiktu se ohradilo ruské ministerstvo spravedlnosti. Podle něj se o diskriminaci nejedná, jelikož vyhláška nezakazuje homosexualitu jako takovou, ani ji oficiálně neodsuzuje. „Zákon zakazující propagandu netradičních sexuálních vztahů nezletilým nijak nepopírá mezinárodní standardy, je zaměřený na ochranu morálky a zdraví dětí,“ uvedlo ministerstvo v reakci na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.

Útisk ve školách

Podle Kyla Knihta z HRW se však po pěti letech fungování zákona ukazuje, že vyhláška způsobuje opačný efekt. Na jejím základě Rusko mimo jiné zablokovalo všechny informační a psychoterapeutické internetové stránky pro děti mládež a omezilo také práci psychologů s mladistvými. „Podle důkazů, které jsme nasbírali, zákon ve skutečnosti zničil několika dětem život,“ uvedl Knight pro deník RFE/RL.

Svědectví školáků, která v Rusku sesbírali pracovníci HRW, jsou plná zkušeností se šikanou a předsudky. Děti s jinou než heterosexuální orientací jsou stále častěji vystaveny útisku, posměchu i násilí, varuje HRW. „Takové lidi by měl někdo zabít, nejsou hodni toho žít,“ slýchávala ve škole například sedmnáctiletá Nora.

Na základě svědectví diskriminace často začíná u učitelů. Někteří vyučující o homosexualitě mluví jako o psychologické nemoci určené k léčbě, jiní jako o anomálii, která je proti přírodě, další své studenty zesměšňují. Podle HRW je takové chování učitelů ve školách možné právě díky kontroverznímu zákonu.

„Můj učitel geografie mě před třídou označil za perverta a hříčku přírody,“ popsal jeden ze studentů. „Jeden z učitelů si ze mě dělal legraci před celou třídou, ostatní učitelé na mě naléhali, že potřebuji psychiatra. Spolužáci mi pak začali říkat přezdívkami,“ popsala šestnáctiletá Kristina

Když se pomoc trestá

Dětští psychologové varují, že újmu zákon neznemožňuje pouze vytvářením nepřátelského prostředí, ale také odebíráním profesionální pomoci. „Dětem, které mají problém s vlastní sexualitou a zároveň musí čelit nevraživosti svého okolí, zákon znemožnil najít poradenství,“ uvedl specialista na práva dětí Michael Garcia Bochenek v rozhovoru pro HRW.



„Mít terapeutická sezení s teenagery je v Rusku pololegální. Pokud dítě potřebuje konzultace, musíme rodiče zahrnout do procesu, pracovat pouze s dítětem je pro nás riskantní,“ uvedl ruský psycholog Anton O. pro HRW. Pro mnohé děti je ale něco takového nemožné. Homofobní rodiče jsou totiž jedním z nejzásadnějších problémů, které mladiství homosexuálové řeší.



Zda psychologové řeší s dětmi LGBT problematiku ruská policie aktivně zjišťuje. Část odborníků popsala, že je na ruské sociální síti VKontakte kontaktují policisté vydávající se za teenagery, jiní psychologové v ordinacích preventivně zakrývají knihy s LGBT tematikou.

„Do našeho centra přišli policisté v utajení a snažili se zjistit, jestli se naši psychologové nesetkávají s nezletilými. Poté nám sdělili, že dostali anonymní tip,“ uvedla psycholožka Anna K pro HRW. Psychologům hrozí za konzultace o LGBT vysoké pokuty.

Méně informací, více HIV pozitivních

V květnu 2018 Rusko kvůli zákonu o „gay propagandě“ zrušilo webovou stránku ParniPlus, která poskytovala informace o šíření viru HIV mezi homosexuály. Rusko je přitom v současnosti uprostřed epidemie HIV/AIDS, již v roce 2016 se tam evidoval milion nakažených lidí. Smutný milník připadl na teprve šestadvacetiletou ženu.

Odborníci se shodují, že za strmým růstem počtu nakažených stojí absence sexuální výchovy v ruských školách. K mladým se nemají jak dostat informace o sexuálně přenosných chorobách a bezpečném pohlavním styku. Jen v první polovině roku 2017 tak zemřelo na nevyléčitelný virus 14 631 Rusů.

Nejdramatičtější nárůst počtu nakažených zaznamenali ruští epidemiologové v posledních letech mezi homosexuálními muži. Trend přičítají právě zavedení zákona o propagandě v roce 2013 a následnému úbytku veřejně dostupných informací.

V Sovětském Rusku byla homosexualita zločinem, gaye stát trestal pěti lety v gulagu za „sodomii.“ K lesbám byl zákon mírnější, často je ale posílal do na nucenou psychiatrickou hospitalizaci. Ačkoliv byla homosexualita legalizovaná s rozpadem Sovětského svazu, nový zákon navazuje na dlouho upevňované stigma LGBT komunity v ruské společnosti.