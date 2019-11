Do Řecka se vrátila ztracená trofej vítěze prvního olympijského maratonu

Do Řecka se vrátila trofej, kterou v roce 1896 na prvních novodobých olympijských hrách získal za vítězství v maratonu domácí hrdina Spyridon Louis. Antická číše se roky považovala za ztracenou, než ji v roce 2014 objevili na univerzitě v německém Münsteru. Teď poputuje do muzea olympijských her v Olympii.