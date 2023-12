Zlomte kosti. Putin před haagským tribunálem dostává co proto

Hra s názvem „Haag“ vypráví příběh osiřelého teenagera z Mariupolu. Ten si představuje, jak jsou ruské elity, včetně prezidenta Vladimira Putina, postaveny před mezinárodní soud. V Bulharsku, které s Ruskem po desetiletí sympatizovalo, vyvolalo představení silné emoce. Premiéry už se satira dočkala také v USA a Polsku.

„Nejsem nepřítel. Jsem jedním z vás,“ křičí jeden z herců na zkoušce, když čte scénář. „Převezměte štafetu! Zlomte kosti,“ přidává svou repliku druhý herec. Třetí se obrací na režisérku. „Můžu ho praštit?“ ptá se, „Ano,“ odpovídá režisérka. „Nepovažuješ ho za živou bytost,“ dodává směrem k postavě Putina. Toho hraje žena. Na lidskosti mu to nijak nepřidává.

Jak se Denisová k inscenaci rozhodla? „Když mě požádali, abych vytvořila hru o Putinovi, řekla jsem si, že není jiná varianta než soud, jemuž musí čelit,“ uvedla pro The Washington Post.

„Putinovi je třeba se bez milosti vysmát,“ řekla dále agentuře AFP a zdůraznila sílu satiry.

Po premiéře v Polsku a Spojených státech vznikla adaptace i v sofijském Národním divadle. Na svědomí ji má slavný hostující režisér Galin Stoev. Tam Putina ztvárnila bulharská herečka Radena Valkanova.

Trefa do černého

Bulharsko je Rusku historicky blízké. A ačkoliv se Bulhaři v posledních letech obrací směrem k Západu, zejména svým vstupem do NATO a Evropské unie, mnoho Bulharů dodnes nostalgicky vzpomíná na slavné časy velkého ruského impéria.

Podle Stoeva tak měla jeho adaptace Bulharům otevřít oči. A zdá se, že se trefil do černého. „Publikum je hluboce dojaté a klade mi spoustu otázek,“ řekl Stoev agentuře AFP poté, co herci sklidili ovace publika. Hlavní výzva však podle něj spočívá v neustálé aktualizaci scénáře. Musí totiž odrážet současný stav války.

Tak kupříkladu Julian Vergov, který hraje šéfa ruských žoldnéřů Jevgenije Prigožina, se nejprve musel naučit úplně nové scény kvůli vzpouře, která nastala až po původním uvedení hry, stejně jako přibyla scénka z letecké havárie, při níž Prigožin zemřel.

Soubor zůstává ve střehu také kvůli nejnovějším zvěstem o zdravotním stavu čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. To samé ostatně platí o zdravotním stavu Vladimira Putina, o němž se taktéž dlouhodobě spekuluje.

Hra už získala i negativní ohlasy, a podle zahraničních médií ji někteří diváci označují za „tendenční“ a „propagandistickou“. Ředitel sofijského divadla Vasil Vasilev však nesouhlasí. „Tímto představením pouze vyzýváme diváky, aby se zamysleli nad skutečnými událostmi, a vyvodili vlastní závěry,“ řekl.

S tím souhlasí i představitelka ruského vůdce Radena Valkanova. „Jsem ráda, že existuje něco takového, co probouzí myšlení lidí. To je něco, co nám jako národu chybí,“ dodala.

21. dubna 2022