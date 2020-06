Šlapou po nás už stovky let. Je načase povstat, vyzval černochy aktivista

„Posledních 401 let je důvodem, proč nemůžeme být tím, čím chceme a o čem sníme, vaše koleno na našem krku. Byli jsme chytřejší než ty podfinancované školy, do kterých jste nás strčili. Ale tlačili jste nám na krk,“ burcoval Sharpton s tím, že Afroameričané dnes mohli vést korporace místo poflakování se v ulicích.

Nemohli podle něj projevit své kreativní schopnosti, nemohli dokázat, že zvládnou to, co jiní nezvládnou.

„To, co se stalo Floydovi, se děje každý den. Ve školství, ve zdravotnictví, v každé oblasti života v Americe. Je čas povstat ve jméně George Floyda a říct: Sundejte kolena z našich krků!“ pokračoval, zatímco ostatní povstali a začali tleskat.

Nebo ten muž, který vyrostl jen s jedním rodičem. Sám se vzdělá, stane se prezidentem Spojených států a vy po něm žádáte rodný list. Al Sharpton černošský aktivista

Sharpton podotkl, že si lidé tmavé pleti mohli myslet, že je chyba v nich. Ale že majorita tlačí i na ty, kterým se podařilo prorazit. Zmínil basketbalistu Michaela Jordana a moderátorku Oprah Winfreyovou. „Nebo ten muž, který vyrostl jen s jedním rodičem. Sám se vzdělá, stane se prezidentem Spojených států a vy po něm žádáte rodný list,“ pronesl Sharpton.

Odkázal tak na prvního amerického prezidenta tmavé pleti Baracka Obamu. „Nedovedete sundat koleno z našeho krku. Demonstrujeme po celém světě, protože jsme všichni jako George. Nemůžeme dýchat ne proto, že by bylo něco s našimi plícemi, ale protože na nás nepřestáváte tlačit. Nechceme laskavosti, jen z nás vstaňte,“ apeloval na bělošskou veřejnost.

Pietní akce v Minneapolisu byla prvním rozloučením, další však budou následovat. Sharpton také vyzval k novému pochodu na Washington. Uskutečnit by se měl 28. srpna, tedy sedmapadesát let od slavného pochodu na Washington za práci a svobodu, který zorganizoval Martin Luther King.

Kingův syn Martin Luther King mladší se smutečního rozloučení také zúčastnil. „Vrátíme se do Washingtonu, Martine. Tam, ve stínu Lincolnova památníku, stál tvůj otec a řekl, že má sen. Půjdeme tam znovu 28. srpna, abychom oživili tento sen a znovu se mu zavázali,“ slíbil mu Sharpton.

„Stejně jako jsme kdysi bojovali proti otroctví, potom proti Jimu Crowovi (zákony Jima Crowa jsou neoficiálním označením nařízení o rasové segregaci, která platila v jižních státech USA v 19. a 20. století, pozn. red.) a pak za volební právo, toto je éra, kdy musíme vyřešit zdejší policejní a trestní soudnictví,“ vyjmenoval.



Na konci května 1963 se ve Spojených státech konala jedna z největších manifestací za lidská práva v dějinách země. Zúčastnilo se jí téměř čtvrt milionu lidí. King tehdy u Lincolnova památníku pronesl svůj slavný projev „I have a dream ...“ (Mám sen). Vykreslil v něm sen o Spojených státech jako zemi bez rasových předsudků.

Podle Sharptona se letošního pochodu zúčastní Floydova rodina i příbuzní dalších černochů, kteří „znají tuto bolest“. Zapojit by se měla i rodina Erika Garnera, jenž zemřel při zatýkání policií v roce 2014 v New Yorku. Také on si stejně jako Floyd při zatýkání marně stěžoval, že „nemůže dýchat“.



„George Floyd by neměl být mrtvý. Nezemřel na běžné zdravotní obtíže. Zemřel na běžné selhání amerického systému vymáhání práva,“ uvedl Sharpton na pietě. Po emotivním projevu následovalo 8 minut a 46 sekund ticha, napsal list The Independent.

Pětašedesátiletý Sharpton je občanský aktivista, ministrant baptistů, moderátor a politik, který kdysi za demokraty kandidoval na prezidenta. Smuteční řeč pronesl mimo jiné také na pohřbu slavného zpěváka Michaela Jacksona.



Skvělá Amerika? Ne pro černochy, Hispánce, ženy

Aniž by jej přímo jmenoval, aktivista se také opřel do současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Připomněl také aféru, kdy Trump nechal vytlačit protestující, aby se mohl nechat vyfotit s biblí u kostela svatého Jana. Sharpton k tomu řekl, že se modlil už jako kluk, ale nikdy neviděl, že by takto někdo držel bibli. Prezidenta vyzval, aby Floydovu smrt nevyužíval ve své vlastní agendě.

A také využil Trumpova volebního sloganu „udělejme Ameriku znovu skvělou“, když prohlásil, že Amerika stále ještě skvělá není. „Nikdy nebyla skvělá pro černochy, pro Hispánce, ani pro ostatní. Nikdy nebyla skvělá pro ženy,“ poznamenal. Sharpton zároveň odsoudil rabování a násilí během protestů a uvedl, že viníci by měli být potrestáni.

Právník Floydových Ben Crump pak pobídl lidi, aby jich na demonstrace přišlo ještě víc. „To, co jsme viděli, bylo mučení. Bylo to nelidské. Nemůžeme spolupracovat se zlem, s nespravedlností, s mučením. George Floyd si zaslouží víc, všichni si zasloužíme víc. A jeho rodina, jeho děti také,“ řekl.

Šestačtyřicetiletý černoch George Floyd zemřel 25. května při zatýkání v Minneapolisu. Zasahující bělošský policista mu klečel osm minut a 46 vteřin na krku i přesto, že podezřelý opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Nyní již bývalý policista Derek Chauvin nyní čelí obvinění z vraždy.

Pietní akce se konají i na dalších místech Spojených států včetně New Yorku či Houstonu, ve kterém Floyd vyrůstal. Tam v pondělí podle CNN proběhne veřejné rozloučení, o den později pak soukromý obřad pro rodinu.

Celá eulogie Ala Sharptona:

Ze sanitky se stal pohřební vůz, říká právník Floydovy rodiny: