Policisté v Buffalu srazili seniora, krvácejícího nechali ležet na zemi

Video v Buffalu natočil zpravodaj místní rozhlasové stanice WBFO a umístil ho na Twitter. Snímek zachycuje vysokého bělocha s šedivými vlasy, který se blíží k postupujícím těžkooděncům.

Jeden policista do něj následně strčí obuškem a druhý rukou. Muž spadne na záda a poté je slyšet prasknutí. Z rány na hlavě začne muži téct krev.



„Video mne hluboce znepokojilo,“ uvedl starosta Buffala Byron Brown. „Po dnech pokojných protestů a několika jednáních, která jsem měl s policejním vedením a zástupci veřejnosti, je tato událost deprimující,“ dodal.

Podle Browna je muž ve vážném, ale stabilizovaném stavu v nemocnici. Na videu z Buffala je vidět, jak většina policistů dál postupuje kolem muže ležícího na zádech.

Strážník, který do něj strčil obuškem, se nad ním začal sklánět, než mu kolega naznačil, aby šel dál. V pozadí je slyšet, jak někdo přivolává zdravotnickou pomoc. Dva zdravotníci podle WBFO následně pomohli muži do sanitky.

Policie poté uvedla, že senior utrpěl zranění, jelikož zakopl a spadl. Policejní komisař Byron Lockwood podle starosty Browna nařídil, aby bylo zahájeno vyšetřování.

Protesty v USA vypukly poté, co 25. května Floyd zemřel po policejním zákroku. Policista Derek Chauvin mu při zatýkání klečel bezmála devět minut na krku. Nyní Chauvin čelí obvinění z vraždy.

Z auta zastřelil mladíka s rukama nad hlavou

Další případ policejního násilí s tragickým koncem se odehrál v kalifornském Valleju. Dvaadvacetiletého Seana Monterrosu tam podle listu The Guardian zastřelil policista sedící v autě, který se údajně domníval, že má mladík zbraň.

Ten přitom klečel s rukama nad hlavou, nijak se nebránil a policistu neohrožoval. V jeho kapse se poté našlo kladivo, se kterým si strážce zákona zbraň zřejmě spletl. Monterrosa nakonec zemřel v nemocnici.

Okolnosti incidentu však zatím nejsou jasné, policie dosud nezveřejnila ani své záběry. Na místo přijela kvůli podezření z rabování v nedaleké lékárně. Také Monterrosova smrt vyvolala protesty tamních občanů.

„Nedělal nic, co by ten krok ospravedlnilo. Zastřelili ho z auta. Jakou šanci k přežití té situace mu dali? Je to vážně hrozné,“ říká právní zástukyně Monterrosovy rodiny Melissa Noldová.

Protesty, které propukly po usmrcení černocha George Floyda bělošským policistou v Minneapolisu, pokračují už desátým dnem.