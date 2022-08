Polofašismus, nebo demokracie. Vyberte si, vyzval Biden před volbami do Kongresu

Devětasedmdesátiletý demokratický prezident ostře kritizoval krajní křídlo republikánů a „extrémní filozofii MAGA“. Tato zkratka je narážkou na heslo Bidenova republikánského předchůdce Donalda Trumpa z roku 2016 Make America Great Again (učiňme Ameriku opět velikou).

„Není to nadsázka, teď musíte hlasovat, abyste doslova zachránili demokracii,“ řekl Biden. „Musíte si vybrat. Buď půjdeme kupředu, anebo se vrátíme zpět,“ řekl Biden davu tisíců lidí, kteří přišli na shromáždění ve střední škole v Rockville.

„Vaše právo volby je letos na hlasovacím lísku. Sociální pojištění, které jste platili od doby, kdy jste se zaměstnali, je na volebním lístku. Bezpečnost vašich dětí před ozbrojeným násilím je na hlasovacích lístcích. Není to nadsázka. Na hlasovacích lístcích je samotné přežití naší planety.“

Biden se podle agentur snažil vyostřit kontrast mezi demokraty a republikány v snaze zabránit jim v převzetí kontroly nad Kongresem. Varoval před návratem Trumpa a „extrémních MAGA republikánů, plných hněvu, násilí, nenávisti a rozdělení“, zatímco demokraté se podle Bidena rozhodli budovat svornost a naději.

Republikáni donedávna doufali ve velké vítězství v listopadových volbách, vzhledem ke klesající Bidenově oblibě i v důsledku rostoucí inflace. Ale naděje demokratů na zvrat ožily i kvůli intenzivní reakci voličů na rozhodnutí nejvyššího soudu zrušit rozsudek Roeová versus Wade, který stanovoval plošné právo na potrat.

Ještě před shromážděním Biden vybral přibližně milion dolarů na akci s asi stovkou dárců. „To, co nyní vidíme, je buď začátek, anebo umíráček extrémní filozofie MAGA. Není to jen Trump, je to celá filozofie, něco jako polofašismus,“ prohlásil Biden při této příležitosti.

Později dodal, že respektuje konzervativní republikány, ale necítí žádný respekt vůči „MAGA republikánům“, kteří podle něj „nemají ani ponětí o moci žen“, jak uvedl v narážce na reakci voliček na snahy některých republikánských politiků o celostátní zákaz interrupcí.

Republikánský národní výbor označil Bidenovy komentáře za „opovrženíhodné“. „Biden donutil Američany opustit jejich práci, převedl peníze z pracujících rodin právníkům z Harvardu a poslal naši zemi do recese, zatímco rodiny si nemohou dovolit plyn a potraviny,“ řekl mluvčí Nathan Brand. „Demokraty nezajímají trpící Američané - nikdy se o ně nestarali,“ dodal.