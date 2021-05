Sledované volby v Madridu ovládla pravice, bývalý šéf Podemos končí v politice

Výrazný úspěch Lidové strany přinášejí předběžné výsledky po sečtení 95 procent hlasů, uvedla agentura AP. Ty přisuzují konzervativní straně 65 mandátů, následují socialisté s 24 mandáty. To by byl pro ně nejhorší výsledek od 90. let. Krajně pravicová strana Vox si podle předběžných výsledků polepší o jeden mandát a mohla by získat 13 křesel v regionálním parlamentu, podotkla AP.



V parlamentu, který má 136 členů, by lidovci podle těchto výsledků mohli sestavit většinu v koalici s jakoukoliv další zastoupenou stranou. Aby mohli vládnout sami, potřebovali by alespoň 69 mandátů.

Lidovou stranu, která je na celostátní úrovni v opozici, vedla Isabel Díazová Ayusová, která předsedala krajské radě od roku 2019. Kvůli roztržce se středovou stranou Ciudadanos vyhlásila předčasné volby. Právě Ciudadanos patří k hlavním poraženým voleb. Strana se totiž do parlamentu, kde měla 26 mandátů, podle agentury Reuters už znovu neprobojovala.

Isabel Díazová Ayusová byla jedním z nejhlasitějších odpůrců přístupu španělské vlády k epidemii nemoci covid-19. I kvůli tomu byly volby považované za celostátní zkoušku, která může mít dopad i na další pokračování vlády premiéra Pedra Sáncheze. Levicoví Podemos, kteří jsou se socialisty na celostátní úrovni v koalici, propadli a jejich bývalý šéf Pablo Iglesias, jenž je do voleb vedl, následně oznámil, že končí v politice.



O protiepidemických opatření ve Španělsku ve velké míře rozhodují právě regiony. Madridské krajské úřady umožnily, aby v hlavním městě a okolí zůstaly v omezeném provozu otevřené kavárny, restaurace či divadla. Madridský region také odmítal některá omezení volného pohybu. Pandemie však madridský region tvrdě zasáhla. Ačkoli tam žije 14 procent obyvatel země, připadá na tuto oblast pětina všech nakažených a obětí covidu-19 v zemi.

Předčasné volby zaznamenaly vysoký zájem voličů. Hlas podle agentury Reuters odevzdalo 74 procent občanů, což je o zhruba deset procent více než v roce 2019. Kvůli epidemii koronaviru byly některé hodiny určeny jen pro seniory či občany v rizikových kategorií. Před volebními místnostmi se tvořily fronty.

V madridském regionu, kde žije sedm milionů obyvatel, vládnou lidovci nepřetržitě 26 let a další vítězství jim pomůže i na celostátní úrovni. Vedení strany uvedlo, že výsledky voleb v Madridu považuje za porážku premiéra Sáncheze.