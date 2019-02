Od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu odstoupili i Rusové

Premiér Andrej Babiš (ANO) není rád, že Spojené státy a poté i Rusko odstupují od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Doufá, že obě velmoci zasednou ke stolu a domluví se, že v likvidaci jaderných zbraní budou dál pokračovat, sdělil Babiš.

"Zažili jsme studenou válku, kdy nad světem visela hrozba použití jaderných zbraní každý den. Nechceme se přece vracet do takové doby a zažívat znovu podobné hrozby. Amerika by měla s Ruskem zasednout za jeden stůl a domluvit se, že v likvidaci jaderných zbraní budou pokračovat. Svět musí řešit mnoho jiných konfliktů, válku v Sýrii, obecně nestabilitu na Blízkém východě nebo migrační vlnu z Afriky. Řešit ještě jadernou hrozbu by byl pro svět další velký problém," uvedl Babiš