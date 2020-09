Někdo mocný tahá za nitky. Rodiče zavražděných odmítají svobodu pro Kočnera

„Jsou vinni, jsem o tom přesvědčená,“ pronesla v prvotním šoku při vynášení osvobozujícího rozsudku matka zavražděné Martiny Kušnírové Zlatica. Spolu s rodiči novináře Kuciaka odešla ze soudní síně, aby se stranou pozornosti vzájemně utěšili.

Ještě ráno doufali, že Kočner dostane z jejich pohledu spravedlivý trest. Tedy že ho soud uzná vinným z objednání vraždy jejich dětí.

To se však nestalo, podle soudců se spojitost mezi kontroverzním podnikatelem a zločinem nepodařilo dostatečně prokázat. Skutek se stal, ale objednal si ho Kočner?

„Je to špatné. Očividně na Slovensku ještě nezačala úřadovat spravedlnost. Stále někdo mocný tahá za nitky a my ty nitky bohužel nemáme, abychom to uměli ovlivnit jako oni. Naše děti v hrobě a Kočner se směje,“ říká Kušnírová.

Je si jistá, že za vraždou není jen Kočner se svou milenkou Alenou Zsuzsovou, ale i „finanční skupiny“, na jejichž pokyn oba konali. „Samozřejmě bojujeme dál. Potřebujeme žít a dýchat, dokud nebude spravedlnosti učiněno zadost. Slíbila jsem to našim dětem u jejich hrobu,“ dodala s pláčem Kušnírová.

Kuciakův otec popsal, že ho čtení osvobozujícího rozsudku paralyzovalo. Doufal, že soud akceptuje nové důkazy, které na poslední chvíli předložila prokuratura. „Nezbývá nám než věřit, že spravedlnost nakonec zvítězí,“ doufá Kuciak starší, že slovenský Nejvyšší soud případ vrátí k novému projednávání.

V totéž věří i Kuciakův někdejší šéf z redakce portálu Aktuality.sk Marek Vagovič. Ten poukazuje na to, že za mřížemi skončila jen trojice Tomáš Szabó, Zoltán Andruskó a Miroslav Marček. „Jaký měli motiv? Kdo byl tedy objednavatel?“ ptá se novinář pro deník Sme. „Jsme svědky právního turismu, pokud se to tak dá nazvat,“ dodává.

Obžalovaný podnikatel Kočner od soudu odešel jen s peněžitým trestem a pětiměsíčním vězením za nedovolené ozbrojování. Na rodinu obětí se podle Kuciaka staršího ve čtvrtek přímo nepodíval. „Uvidíme, co bude dál. Neztrácíme naději,“ dodává Jozef Kuciak pro TV Noviny.

Peníze, které má jediný čtvrteční odsouzený Tomáš Szabó rodinám zaplatit coby náhradu za pohřeb, si vzít nechce. „I kdyby nějaká náhrada byla, půjde na jiné účely. Já je nechci, jsou to špinavé peníze a absolutně s nimi nechci mít nic společného.“