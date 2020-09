Kočner je nevinný. Jeho podíl na vraždě Kuciaka se neprokázal

Skutek se stal, ale nepodařilo se prokázat, že ho spáchali Kočner se Zsuzsovou, zaznělo u soudu. Podle Denníku N při rozhodování o vině přehlasovali dva členové soudního senátu předsedkyni, což je podle něj neobvyklé. Právě předsedkyně totiž podrobně studuje spis k případu.

Ve chvíli, kdy už bylo zřejmé, že Kočner od soudu odejde jako nevinný, odešli rodiče zavražděných mladých lidí ze sálu. Emocí bylo příliš mnoho. „Jsou vinní, jsem o tom přesvědčená,“ uvedla pak pro deník Sme matka Kušnírové Zlatica.

Soudci v Pezinku Kočnera odsoudili jen za trestný čin nedovoleného ozbrojování, za což má zaplatit 5 tisíc eur. Do vězení půjde kontroverzní podnikatel na pět měsíců. Kočner ovšem nebyl souzen pouze v této kauze. Za padělání směnek v hodnotě téměř 69 milionů eur (1,75 miliardy korun) dostal v únoru 19 let za mřížemi.



V případu Kuciak soudci osvobodili i Kočnerovu milenku Zsuzsovou, která byla obviněná z toho, že objednávku vraždy předala Zoltánu Andruskóovi, který pak najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Szabóa, jenž pak na provedení zločinu spolupracoval s bývalým vojákem Miroslavem Marčekem.

Toho soud v dubnu poslal do vězení na třiadvacet let. Za mřížemi už dříve skončil také Andruskó. Zbývali už jen Kočner se Zsuzsovou a Szabóem. Jen ten byl nakonec ve čtvrtek odsouzen v souvislosti s touto kauzou. Za spoluúčast na vraždě obou mladých lidí a účast na vraždě podnikatele Petra Molnára, která se stala součástí případu, si má odsedět pětadvacet let.

Investigativní novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zavražděni 21. února 2018. Do jejich domu v obci Vel’ká Mača tehdy vešel Marček a začal střílet. Původně měl zabít „jen“ Kuciaka.



„Chvíli jsem čekal, dokud se nenaskytne vhodná příležitost. Ta se naskytla, když slečna Kušnírová šla na toaletu. Zaklepal jsem na dveře. Otevřel pan Kuciak, jeho jsem zasáhl do hrudi. Naneštěstí jsem uviděl, že je tam ještě jedna osoba. Ona vběhla do kuchyně, já jsem šel za ní a tam jsem zasáhl i ji,“ přiznal Marček.

Telefonní nahrávka, na které vyhrožuje Kočner Kuciakovi: