Akce Jidáš. Na Slovensku zadrželi obviněného policejního exprezidenta

10:10

Kriminalisté na Slovensku zadrželi bývalého šéfa slovenské policie Milana Lučanského, kterého již ve středu spolu s dalšími představiteli bezpečnostních složek obvinili. Napsal to list Denník N, podle kterého byl Lučanský zadržen poté, co se dostavil k výslechu po návratu do vlasti z Chorvatska.