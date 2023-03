Zuřivec vlezl partnerce na auto, odvezla ho na kapotě. Video obletělo Slovensko

K incidentu došlo v pátek u obchodního centra na Galvaniho ulici v Bratislavě. Osmačtyřicetiletý muž nejprve na parkoviště ve stříbrném Peugeotu sám přijel, ačkoliv řídit nesmí. Po zastavení auta měl podle slovenské policie ulomit obě zpětná zrcátka, poškodit přední stěrač a kopat do karosérie s výhrůžkami, které adresoval sedmatřicetileté ženě uvnitř vozidla. Ta se údajně v obavě o svůj život rozhodla s autem z parkoviště odjet.

Podle příspěvku ve facebookové skupině HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov jde o partnerku výtržníka. Bizarní video muže na kapotě jedoucího auta na sociálních sítích rozšířil satirický účet Zomri.

Po zastavení vozidla na křižovatce se měl muž do auta opět dostat. Odlomil stěrač a do předního skla udělal díru. Ve svém agresivním počínání a vyhrožování partnerce pokračoval až do příjezdu policie, která ho zadržela a omezila na osobní svobodě.

„V případě 48letého muže (...) začal pověřený příslušník Okresního ředitelství PZ Bratislava II strestné stíhání pro úmyslný přečin výtržnictví v souběhu s úmyslným trestným činem poškozování cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a nebezpečného vyhrožování,“ zveřejnili na Facebooku v sobotu policisté.

Server Aktuality.sk se se ženou, jež byla obětí incidentu, spojil. K hádce na parkovišti před obchodním centrem mělo podle jejích slov dojít proto, že partner po ní požadoval, aby v obchodě kradla. Ona se však na jeho trestné činnosti odmítala podílet.

Údajně se nejednalo o první případ agrese muže proti ní. K incidentům, u kterých musela zasahovat policie, v domácnosti došlo už několikrát.