Opilec vyhrožoval strážníkovi a pak ho kopl, kromě podmínky nesmí pít

Podmíněný trest za vyhrožování a násilí vůči úřední osobě třiačtyřicetiletý Václav Kalčík okamžitě přijal, vždyť na začátku dnešního jednání se chtěl dohodnout se státní zástupkyní na vině i trestu. Problém podle soudce byl ale v tom, že si obžalovaný na výhrůžky, že s kamarády zabije strážníka, jeho ženu i dítě, ani na kopnutí si vůbec nepamatuje.

„Určitě by si to strážníci nevymysleli. Věřím tomu, že jsem to udělal,“ prohlásil jednoznačně souzený muž, který přiznal závislost na alkoholu.

Mnohem horší než hrozba ročního pobytu za mřížemi při dalším porušení zákona v následujících 30 měsících zkušební doby, je pro odsouzeného nařízený dohled probačního úředníka zostřený zákazem pití alkoholických nápojů po celou zkušební dobu. To mohou pracovníci probační služby kontrolovat kdykoli.

Věřím, že jsem to udělal, přiznal se alkoholik

Samosoudce chtěl slyšet i od strážníků, proč jeli 9. ledna večer zasahovat k Ranči Šídlovák v Plzni. Podle oznámení pracovnice tamní restaurace tam opilý Kalčík vyhrožoval zaměstnankyni i další ženě s dítětem.

„Kolegyně šla za obsluhou zjistit podrobnosti toho, co se stalo. Obviněný stál venku opřený o vozík nebo traktor. Ještě než se kolegyně vrátila, začal vykřikovat a sprostě nadávat,“ líčil u soudu strážník Ondřej V.

Když sepisovali záznam o zákroku, napsali do něj i sled nadávek. Mimo jiné tam z úst opilého muže zaznělo: „Jděte do pr..le, nechte mě být. Vy jste snad úplný kreténi. Nechápete, že já jsem tu doma?“ slyšeli mimo jiné podle protokolu od muže, který má oficiální bydliště na radnici, nepracuje, finančně mu pomáhají rodiče a strážníci jej nejčastěji vídávají popíjet alkohol s bezdomovci.

Strážníci se snažili Kalčíkovi vysvětlit, že na ranči doma opravdu není, a musí jej opustit. Šel za nimi pomalu vrávoravým krokem. Při tom upadl a začal zase nadávat. Postavil se na nohy. Strážníci poslali kolegyni, která už měla vyzpovídané ženy v podniku, aby přinesla z auta přístroj na zjištění alkoholu v dechu.

Nejdříve záchytka, pak výslech

„Když se vrátila a chtěla provést dechovou zkoušku, pan obviněný začal máchat rukama. Stoupli jsme si s kolegou pro jistotu před kolegyni. Začal zase nadávat a opakovaně vyhrožoval, že ví, kde bydlím. Že zabije mě, že si s kamarády počká na moji přítelkyni a zabijou ji i dítě. Pak mě kopl do nártu, který jsem měl už před tím zraněný. Kolega jej svedl na zem a spoutali jsme jej,“ popsal napadený strážník, který pak potřeboval ošetření.

Ze spisu vyplynulo, že strážník a dříve i obžalovaný skutečně bydleli nedaleko od sebe. Spoutaného muže si převzali policisté. Ti jej nejdříve převezli k vystřízlivění na záchytku a pak k výslechu.

„Ten den jsem popíjel pivo od rána, i tvrdej alkohol. Vím, že v obchodě na Lochotíně jsme si kupovali zásobu alkoholu i špekáčky, které jsme si chtěli u Šídlováku udělat. Pak mám okno, probral jsme se až na záchytce. Až od vyšetřovatele jsem se dozvěděl, co se mělo stát. Vícekrát se mi už stalo, že jsem si část dne nepamatoval,“ kál se u soudu obžalovaný.

Protože nemá kvůli 22 exekucím peníze, pije podle svých slov díky podpoře kamarádů. Denně tak osm piv a nějaký tvrdý alkohol. Podle znalců alkohol už ničí jeho vnitřní orgány a mění se také jeho osobnost.

Zatímco strážníci jej znají jako toho slušného, který v partě bezdomovců ty zbylé spíše krotil, kamarádi mu říkají, že je v opilosti stále nepříjemnější. „Už jsem se s pitím snažil něco udělat. Pokusil jsme si vyřídit léčebnu, ale řekli mi, že mají plno. V žádném pořadníku nejsem,“ prohlásil odsouzený muž, kterému za vyhrožování a útok na strážníka hrozily až čtyři roky vězení.