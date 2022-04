Kotleba chce být dál poslanec, Blaha pořád píše o Čaputové. Na soudy kašlou

„Kdo bude další obětí čaputovského fašoliberalismu?“ ptá se na Facebooku Luboš Blaha. Prakticky každý jeho status se týká slovenské prezidentky. Jednou si stěžuje na „omezování médií“, čili zákaz dezinformačních webů, jindy Čaputové vzkazuje, že nesouzní s jejím výrokem „všichni jsme Ukrajinci“.

Tvrdí také, že by měla jít hlava státu za mříže, protože použila „banderovský pozdrav“ a propagovala tím prý fašismus. Myslí sousloví „sláva Ukrajině“, které se mezi neukrajinské politiky i občany začalo šířit po vypuknutí ruské invaze. Stalo se symbolem solidarity se zemí zasaženou válkou.

Samotné zvolání je mnohem starší než hnutí Stepana Bandery a běžně se mezi Ukrajinci používalo před ním i po něm. To však opoziční politik Blaha neřeší a obviňuje prezidentku z trestného činu. Přesně toto mu přitom soud před více než třemi týdny zakázal a nařídil, aby své lživé příspěvky smazal.

Čaputová jej totiž zažalovala na ochranu osobnosti a spor vyhrála. Člen bývalé vládní strany se však verdiktem nejenže neřídí, statusy neodstranil a v jejich sepisování pokračuje, na svém profilu se soudu i prezidentce vysmál s tím, že doloží důkazy svých tvrzení. A na Čaputovou navíc sám podal trestní oznámení.

Vystudovaný politolog a filozof je na Facebooku jeden z nejsledovanějších slovenských politiků a svými příspěvky ovlivňuje mínění desítek tisíc Slováků. Kromě toho je předním členem Směru vedeného expremiérem Robertem Ficem. Strana se v poslední době opět dostává na přední příčky průzkumů veřejného mínění a je velká šance, že brzy zase povládne.

Podle portálu Aktuality.sk si Blaha zřejmě vyhotovení rozsudku dosud nepřevzal. A pokud se rozhodl, že ho prostě nebude respektovat, hrozí mu pokuta až do výše desetitisíců eur.

V souvislosti se zmíněným ukrajinským pozdravem se nicméně Blaha svých fanoušků ptá, jestli „Čaputová půjde za mříže na čtyři roky a čtyři měsíce“. Odkazuje tak na původní rozsudek v případu předsedy Lidové strany Naše Slovensko (LSNS) Kotleby.

Kotleba vysvětluje jednoduché souvětí

Ten měl na víc než čtyři roky skončit ve vězení za nacistickou symboliku na šecích, které před pěti lety předal třem rodinám z Banské Bystrice. Nakonec mu však Nejvyšší soud dal půlroční podmínku s tím, že mu automaticky propadne poslanecký mandát. Ani Kotleba se však dubnovým nařízením soudu nehodlá řídit.

Odvolává se přitom na slovenskou ústavu, podle níž mandát poslance zaniká „dnem nabytí právoplatnosti rozsudku, kterým byl poslanec odsouzený za úmyslný trestný čin nebo kterým byl odsouzený za trestný čin a soud nerozhodl v jeho případě o podmínečném odložení výkonu trestu odnětí svobody“.

Kotleba tak tvrdí, že své místo v Národní radě stále má, a chce se zúčastnit i další schůze parlamentu. „Pokud je trest podmínečně odložený, účinek trestu v podobě ztráty mandátu poslance Národní rady Slovenské republiky nenastává, mandát nepadá, takže poslanci zůstává,“ vysvětluje s tím, že mu úmysl navíc nebyl u soudu dokázaný.

To však není pravda, u soudu podle slovenských médií zaznělo, že obviněný se skutku dopustil se zcela jasným úmyslem. A jeho výklad ústavy tak nedává smysl, protože by o mandát přišel, ať by za projevování sympatií k extremistickým myšlenkám dostal podmíněný nebo nepodmíněný trest.

Druhá část věty, kterou se Kotleba se ohání, se totiž i podle slovenských ústavních právníků úmyslného činu netýká. Šéf slovenské krajní pravice však na videu téměř dvanáct minut zmíněnou větu pitvá a přesvědčuje diváky, že podle výrokové logiky má pravdu.

Jak se parlament ke Kotlebově případu postaví, zatím není jasné. Čeká prý na písemné vyhotovení, podle Kotleby „hanebného“, rozsudku. Další schůze Národní rady podle zveřejněného harmonogramu začíná za čtrnáct dní.