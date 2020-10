Soudy konečně fungují, listy na Slovensku uvítaly Kotlebovo odsouzení

„Rozsudek je potvrzením toho, co jsme my, ale i jiné organizace a aktivisté, říkali již celá léta: Marian Kotleba je neonacista,“ uvedl šéf nevládní organizace Institut lidských práv (ILP) Peter Weisenbacher.



Organizace Post Bellum SK v prohlášení zase vyjádřila radost, že na Slovensku konečně začíná být extremismus postihován.

ILP současně vybídl generální prokuraturu k podání nového návrhu na rozpuštění Kotlebovy strany. Loni na na jaře slovenský nejvyšší soud dřívější podnět prokuratury na rozpuštění LSNS odmítl.



Nového generálního prokurátora by měl slovenský parlament zvolit do konce letošního roku. Podle expremiéra Petera Pellegriniho by veřejnost obecně neměla zpochybňovat soudní rozhodnutí.

„Když chceme budovat důvěru ve státní instituce a spravedlnost na Slovensku, tak se musíme naučit, že je třeba respektovat rozhodnutí soudů bez ohledu na to, zda odpovídají veřejnému mínění,“ řekl Pellegrini.

Jeho nová strana Hlas-sociální demokracie je podle sondáží druhým nejpopulárnějším politickým subjektem v zemi.

List Sme napsal, že Kotleba dlouhá léta propagoval ideologii, která směřuje k potlačování práv a svobod. Soudní verdikt označil list za vzkaz pro všechny politiky, kteří viděli v Kotlebovi možného partnera.

„Soud to řekl poměrně jasně: Kotleba porušoval zákony této země ve jménu ideologie, která je s demokracií neslučitelná,“ uvedl Sme.

Čísla s obecně známou symbolikou jsou šifry

Soud poslal Kotlebu do vězení za předání šeků v hodnotě 1 488 eur

(40 300 korun) třem rodinám. Soud se ztotožnil s názorem prokuratury, že Kotleba úmyslně použil číslice 14 a 88, která jsou podle kriminalistů známá a používaná v extremistické symbolice.



„Čísla bez symboliky jsou fakta. Čísla s obecně známou symbolikou a kontextem jsou šifry, 1 488 je přesně druhý případ,“ napsal ke Kotlebově kauze Denník N.

Podle něj Kotleba již od dob, co byl vůdcem Slovenské pospolitosti-Národní strany, kterou v roce 2006 rozpustil slovenský nejvyšší soud, testuje hranice svobody.

Kotleba po vynesení verdiktu soudem první instance, který mu vyměřil vězení v délce čtyř let a čtyř měsíců, ohlásil odvolání. Případem se tak bude zabývat slovenský nejvyšší soud. Pokud Kotlebovu vinu potvrdí, předseda LSNS by také přišel o poslanecký mandát.