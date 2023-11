Parodoval jsem kapelu, říká napadený herec Kozák. Předtím mluvil o homofobii

„V pátek jsem šel z jednoho podniku do druhého. Tam jsem si objednal jídlo a dal jedno pivo. Potkal jsem kamaráda, dal jsem si s ním pizzu. Barmanka řekla, že už se zavírá. Zvedl jsem se a začal oblékat. Začala na mě křičet, proč se tak dlouho oblékám. Když jsem odcházel, něco jsem utrousil, možná jsem řekl kráva. Fakt nevím, byl jsem naštvaný, že mě okřikla, proč se tak pomalu oblékám a ať se obleču na ulici! Co to je, to jsem ještě neslyšel! A přitom jsem pravidelný zákazník,“ popsal Kozák pro portál Plus Jeden deň.

Konflikt se servírkou se tak objevuje jak v jeho nové výpovědi, tak v komentáři údajné svědkyně, kterou cituje plátek Topky.sk. „Byla jsem svědkem toho, jak ten dotyčný zbitý pán slovně napadal servírku a nejen při tomto incidentu, ale i předtím, kdy se snažil dostat na kar, který byl za štamgasta, co tam chodil. Už tehdy mu bylo slovně vysvětleno, že tam nepatří. On si tam sedl a chtěl jíst ze stolu a povrchně podával pět eur,“ uvedla.

Podle ženy herec nepochopil, že není vítán, a později se prý situace vyhrotila. „Bylo by dobré, kdyby se k celé situaci vyjádřil, když sám dobře ví, jak to vzniklo a bylo. Tedy, pokud ještě žije. Protože jít po dvanácti hodinách na pohotovost je též diskutabilní,“ dodala. K tomu média píší, že Kozák odmítl převoz do nemocnice. Poprvé sanitku zavolala kolemjdoucí žena, která ji však následně zrušila, protože byl napadený schopen chůze.

Pak záchranáře povolali policisté. „Záchranáři mi řekli, že mi fungují reflexy, že mám jít domů,“ popírá tak Kozák zprávy o odmítnutí převozu. Protože mu doma bylo i nadále zle, druhý den sám odjel do nemocnice, kde skončil na chirurgickém oddělení. „Mám otřes mozku, zranění na ruce, oteklou nohu, točí se mi hlava, kterou mám velkou jako bandasku, na jedno oko vidím úplně rozmazaně, na druhé tak matně,“ popsal.

„Vždy byl problémový. Když sem přišel, nechtěl při zavíračce odejít, měl nepříjemné řeči. Před dvěma týdny měl namále, aby nedostal,“ uvedla také pro Nový čas jiná servírka s tím, že její kolegyni Kozák v pátek slovně napadal a že přítomný muž se jí zřejmě zastal.

V původních příspěvcích na sociálních sítích herec jako možný motiv útoku uváděl, že si agresor zřejmě myslel, že je gay. „Kamarád si dal z legrace náušnice a já jsem byl jen v tílku. A jen tak jsme se smáli a dělali si show a ten člověk asi usoudil, že jsem gay, a sledoval mě,“ psal Kozák. Nyní říká, že mu útočník nadával kvůli tomu, že v prvním navštíveném podniku parodoval kapelu Right Said Fred. „Proč si musíš dělat srandu z muzikantů a hudby?“ říkal mu prý.

„Měl jsem tílko a košili, protože tam bylo teplo. Udělal jsem krátkou show, posbíral si věci a šel do druhého podniku, kde následovalo to, co se potom stalo. Někomu jsem psal, že jsem parodoval gaye, ale kapela Right Said Fred ani gayové vlastně nejsou. Nedělám si srandu z gayů, mám mnoho kamarádů homosexuálů, bisexuálů. A když někoho paroduji, není to kvůli orientaci,“ zdůrazňuje osmatřicetiletý herec, který je známý i v Česku. Vystupoval v pořadu Česko Slovensko má talent.

Na muže, který ho zbil, tak jako tak hodlá podat trestní oznámení. Až policie pak zřejmě vyjasní skutečný motiv incidentu i jeho okolnosti. V pondělí policie, která útok sama začala prověřovat, uvedla, že se na ni dosud Kozák neobrátil a ani s ní nekomunikuje.