Na Slovensku napadli herce Kozáka. Agresor si zřejmě myslel, že je gay

„17. listopad 2023. A stále jsme v té samé...! Za dva dny natáčím a 23. mám premiéru. Děkuji,“ napsal herec na Facebooku k fotografii s tváří od krve a opuchlým víčkem. Pro portál Čas.sk pak popsal, co se v pátek večer stalo.

Podle jeho slov ho útočník sledoval z jedné restaurace do druhé. A když Kozák odcházel domů, srazil ho k zemi a začal do něj kopat. „Ležel jsem na zemi před barem, snažil jsem si chránit hlavně tvář, byla to taková bolest...,“ řekl s tím, že se pro jistotu nechá vyšetřit v Bratislavě.

„Kamarád si dal z legrace náušnice a já jsem byl jen v tílku. A jen tak jsme se smáli a dělali si show a ten člověk asi usoudil, že jsem gay, a sledoval mě,“ popsal pak k pravděpodobnému motivu útoku. Osmatřicetiletý herec a komik je mimochodem známý i českým divákům. Vystupoval totiž v pořadu Česko Slovensko má talent.

Poslankyně za opoziční stranu Progresivní Slovensko Lucia Plaváková už vyzvala policii, aby začala jednat. „Měla by zahájit trestní stíhání ze zvláštního nenávistného motivu, který je nutné uplatnit vždy, když jde o skutečný, ale i domnělý důvod. To znamená, že není podstatné, zda je obětí osoba, která se jako gay i identifikuje. Stačí, když si to pachatel myslí a z tohoto důvodu oběť napadne,“ napsala.

Policie se k tomuto incidentu veřejně nevyjádřila, loni však upozornila, že „stačilo“. „Policejní sbor zachovává nulovou toleranci k jakékoliv formě násilí, šikany či nenávisti. Máme své hodnoty, za kterými si vždy budeme stát. Je naší prioritou chránit každého, a to bez ohledu na jeho sexuální orientaci, rasu, etnicitu, náboženství, pohlaví, rod, jazyk, věk, zdravotní postižení nebo jiné postavení. Žádná forma násilí není v naší společnosti přípustná. Takovým případům věnujeme a budeme věnovat naši maximální pozornost,“ varovala.

Stalo se tak poté, co v Nitře neznámý útočník napadl devatenáctiletého mladíka poté, co se políbil s přítelem. Od tragédie v bratislavském klubu Teplárna tehdy přitom uplynuly pouhé dva týdny a navíc to byl už druhý případ homofobního útoku v krátké době. Na homosexuální pár v bratislavské restauraci Kolkovna se obořil host sedící vedle.

Ten po mužích začal údajně nejdřív házet pivní tácky a sprostě jim nadával. Vykřikoval prý, že on svou partnerku na veřejnosti na rozdíl od gayů líbat může, „protože je z opravdové rodiny“, načež se k němu přidala i jeho partnerka s tím, že „rodinu tvoří muž, žena a dítě“.

Nejtragičtější je však dosud případ z Teplárny. Syn kandidáta nacionalistické strany Vlast Juraj Krajčík tam zastřelil bisexuála Matúše Horvátha a nebinárního Juraje Vankuliče a jednu ženu zranil. Policie se také zabývala jeho manifestem, který vyzýval k násilí vůči homosexuálům a Židům. Pachatel nakonec spáchal sebevraždu.

Verbálním útokům na LGBT komunitu se však nevyhýbají ani slovenští politici a dál tak přiživují atmosféru nenávisti a homofobie. Expremiér Igor Matovič se například veřejně oháněl tím, že „je hetero“, a během protestu za práva trans lidí se dostal do potyčky s několika demonstranty. Další obavy z vývoje v zemi pak komunita vyjádřila před zářijovými parlamentními volbami.

„Směr-SD se během kampaně nejen uchýlil k šíření nenávisti proti LGBT+ lidem, ale ve svém programu se také zavázal zavést zákaz, aby se na školách nemohlo mluvit o LGBT+ lidech,“ řekl agentuře AFP ředitel sdružení Inakosť Martin Macko. Jen dvě z pětadvaceti stran, jež kandidovaly do parlamentu, také počítaly s rozšířením práv sexuálních menšin.