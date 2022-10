Útoky vůči LGBT lidem na Slovensku přibývají, nenávist cloumá i s politiky

„Další útok na gaye: V Nitře zkopali chlapce za to, že dal pusu chlapci,“ píše na svém Facebooku slovenská policie. Zmíněný incident se stal na konci minulého týdne a napadený devatenáctiletý muž musel po útoku na operaci čelisti. Mluvčí nemocnice v Bratislavě uvedla, že je pacient stabilizovaný a brzy bude propuštěn do domácího léčení.

Policie případ prověřuje pro podezření z výtržnictví. A varuje: „Stačilo. Policejní sbor zachovává nulovou toleranci k jakékoliv formě násilí, šikany či nenávisti. Máme své hodnoty, za kterými si vždy budeme stát. Je naší prioritou chránit každého, a to bez ohledu na jeho sexuální orientaci, rasu, etnicitu, náboženství, pohlaví, rod, jazyk, věk, zdravotní postižení nebo jiné postavení.“

„Žádná forma násilí není v naší společnosti přípustná. Takovým případům věnujeme a budeme věnovat naši maximální pozornost,“ dodává slovenská policie. Mladíka v Nitře neznámý útočník napadl poté, co se políbil s přítelem. Od tragédie v bratislavské Zámecké ulici uplynuly teprve dva týdny a navíc to je už druhý případ homofobního útoku v krátké době.

Pouhé tři dny po vraždě bisexuála Matúše Horvátha a nebinárního Juraje Vankuliče totiž zažil slovní a posléze i fyzický útok homosexuální pár v bratislavské restauraci Kolkovna. Poté, co si Slovák Tomáš dal se svým partnerem z USA „půlsekundovou pusu“ u svého stolu, se na něj obořil host sedící vedle.

Ten po mužích začal podle Tomášovy výpovědi nejdřív házet pivní tácky a sprostě jim nadával. Vykřikoval prý, že on svou partnerku na veřejnosti na rozdíl od gayů líbat může, „protože je z opravdové rodiny“, načež se k němu přidala i jeho partnerka s tím, že „rodinu tvoří muž, žena a dítě“.

„Následovalo bouchání do stolu, věty typu, že terorista na Zámecké udělal dobře a je škoda, že jsme tam tehdy nebyli i my,“ popisuje Tomáš. Ve chvíli, kdy agresorovi řekl, že za svá slova ponese odpovědnost, se muž zvedl, že „je čas dát mi po papuli“. Netrefil se, situace však eskalovala a nakonec Tomáše udeřil do nosu a shodil mu na zem telefon. Manažer Kolkovny z podniku ovšem nakonec nevyhodil agresora, ale napadeného Tomáše s přítelem.

Vedení Kolkovny se na sítích ohradilo proti jeho verzi incidentu s tím, že je citově zabarvená, protože Tomáš „hodnotil vzhled ostatních hostů“, a podalo trestní oznámení. Stejně jako sám Tomáš, přestože ho policie na místě podle jeho slov přemlouvala, aby to nedělal. Takové věci se zkrátka LGBT+ lidem na Slovensku dějí, dozvěděl se.

„Jsem hetero“

Teroristický útok v baru Teplárna 12. října spáchal syn kandidáta za nacionalistickou stranu Vlast Juraje Krajčíka, devatenáctiletý Juraj. Ten před svým činem vydal nenávistný manifest namířený nejen proti gayům a lesbám, ale i Židům. Mladík plánoval atentát také na premiéra Eduarda Hegera.

Nakonec se zastřelil a policie nyní řeší, co všechno o jeho plánu věděla Jurajova rodina. Jeho otec v rozhovoru s šéfem slovenské krajní pravice Marianem Kotlebou popřel, že by byl syn takových skutků schopen, a prohlásil, že Juraj je v celé tragédii obětí. I těmito výroky už se zabývá policie.

A právě z krajní pravice či obecně konzervativnější části slovenské politiky dál zaznívají slova, která nenávist vůči lidem jiné orientace přiživují. Třeba poslanec za Kotlebovu LSNS Peter Krupa v nynějších komunálních volbách kandiduje se sloganem „váš anti-LGBT kandidát na primátora Nové Dubnice“.

Uklidnění nálad ve společnosti příliš nepomohl ani ministr financí a šéf vládního konzervativního hnutí OLaNO Igor Matovič. Ten jen čtyři dny po masakru v Bratislavě na sociálních sítích rozhlásil, že „je hetero“.

„Jsem hetero. Jsem muž a cítím se jako muž. Před 23 lety jsem slíbil Pavlínce před oltářem věrnost a zatím svůj slib plním a neplánuji do smrti přestat. Jsem též přesvědčený, že bychom měli dětem v rodině a ve škole od malička vštěpovat úctu k ideálům. Aby měli ve svém životě nastavený kompas. Promiňte,“ napsal a přidal hashtag „nestyďte se za sebe“.

Po kritice, že jen dál rozdmýchává zjitřené emoce a jako obvykle strhává pozornost na sebe, se Matovič bránil s tím, že jen reaguje na výzvy, aby se lidé nebáli přihlásit ke své orientaci a identitě. Ostatně už ve svém prvním odsuzujícím příspěvku zvolil necitlivý slovník a o obětech z Teplárny mluvil jako o „teplých“. Svá slova proti „LGBT ideologii“ pak neuměli vzít zpátky ani další členové OLaNO.

A když se v parlamentu projednával návrh na zavedení institutu partnerského soužití, obdoby registrovaného partnerství, která by párům stejného pohlaví usnadnila některé právní záležitosti, ze 133 poslanců bylo pro jen padesát. Nenávist vůči jinakosti se nicméně na Slovensku objevuje i na tak nečekaném místě, jako je hračkářství.

Slovenský Dráčik si na svůj web vyvěsil oznámení „Pravý význam nesmyslů LGBT3, BEMELEM a podobně“, v němž například nejasně tvrdí, že „jsou to nástroje na vytváření napětí ve společnosti“ a že je to „živná půda pro realizaci různých úchylek ega“. „Děkujeme, že nás už s tím přestanete obtěžovat,“ uzavírá firma a jako by tím vyjadřovala náladu panující v některých koutech slovenské společnosti.