Nejste očkovaní? Pobyt v nemocnici si zaplatíte, rozhodli v Singapuru

Neočkovaní lidé „představují velkou většinu pacientů na jednotkách intenzivní péče, a neúměrně tak přispívají k tlaku na naše zdravotnické zdroje“, zdůvodnila singapurská vláda své rozhodnutí.

„Pacientům s covidem, kteří jsou z vlastní vůle neočkovaní, začneme účtovat poplatky,“ dodala.



Dětem do dvanácti let či lidem, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, bude péče nadále plně hrazena. Totéž bude platit do 31. prosince pro ty, kteří jsou očkováni jen částečně. Budou tak mít dostatek času nechat si dát druhou dávku.

Deník The Washington Post uvedl, že po 8. prosinci se řada neočkovaných při léčbě covidu bude moci spolehnout na zdravotní pojištění a další formy podpory. Zdravotnický systém je však podle listu z velké části v soukromých rukou.

Singapur patří k nejvíce proočkovaným zemím světa, 85 procent dospělé populace má obě dávky vakcíny. Městský stát však v poslední době čelí stoupajícímu počtu případů nákazy a minulý měsíc varoval, že hrozí přetížení zdravotnického systému.

V pondělí Singapur, který má 5,7 milionu obyvatel, hlásil denní přírůstek 2 470 nových případů a 14 úmrtí.