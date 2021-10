Singapur se rozhodl žít s covidem. Neočkovaní teď ale ochromují nemocnice

Ve středu Singapur evidoval 18 zemřelých za den, doposud nejvyšší počet. Za 24 hodin přibylo 3 862 případů nákazy.

Nemocnice začínají být plné. Podle ministra financí a spolupředsedy vládního proticovidového týmu Lawrence Wonga je naplněno skoro 90 procent izolačních pokojů a pacienti s covidem leží na více než dvou třetinách lůžek jednotek intenzivní péče.

„V současné situaci čelíme značnému riziku, že zdravotní systém bude ochromen,“ varoval Wong. Zdravotníci jsou podle něj „přetažení a vyčerpaní“.

Vláda proto ohlásila, že restrikce zavedené v září kvůli šíření masivně infekční varianty delta prodlouží až do 21. listopadu. Původně měly končit 24. října. Podle opatření se smějí na veřejnosti setkat nejvýše dva lidé a zaměstnanci by měli pracovat pokud možno z domova.

Singapur v červnu ohlásil, že nepůjde dál cestou přísných lockdownů. Rozhodnutí zdůvodňoval vysokou proočkovaností obyvatelstva. K 19. říjnu obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny 85 procent dospělé populace, plně naočkováno je 84 procent.

Za posledních 28 dní se 98,7 procenta případů projevuje asymptomaticky nebo jen mírnými příznaky. Jen 0,1 procenta lidí musí na jednotky intenzivní péče. Problémem jsou však neočkovaní.

Ti tvoří dvě třetiny pacientů na jednotkách intenzivní péče a těch, kteří zemřeli. Podle ministra zdravotnictví Ong Ye Kunga mají neočkovaní čtrnáctkrát větší pravděpodobnost, že skončí na jednotce intenzivní péče nebo zemřou, než očkovaní.

Lidé, kteří zemřeli plně očkování, měli většinou nesouvisející dlouhodobé zdravotní potíže, totéž platí i pro většinu neočkovaných.

„Nyní jsme oslabili v úsilí zabránit přenosu, například tím, že by karanténa a izolace byla méně omezující. Je to způsobeno vysokou mírou proočkovanosti, díky níž se covid-19 stal pro většinu z nás mírnějším onemocněním. Ale to znamená smrtelnější pandemii pro neočkované,“ vysvětluje docent veřejného zdraví z singapurské Národní univerzity. Podotýká, že kdyby nebyly vůbec žádné restrikce, situace by byla ještě horší.



I přes současné potíže Singapur uvolňuje cestovní omezení pro cizince z Německa či Velké Británie. Vláda soudí, že ekonomika centra globálních finančních toků potřebuje být otevřená.



Podobné problémy jako Singapur hlásí i Británie, která má též vysokou míru proočkovanosti. Má více nakažených než loni v této době, podle expertů to lze přičítat slábnoucí ochraně vakcín i zrušení všech pandemických omezení v polovině července.

Potíží ostrovního státu se zvládáním pandemie si všímají i v Číně. Podle čínských epidemiologů se ukazuje, že singapurský model není pro Čínu lákavou alternativou.

„Tato záchranná síť, která ochraňuje zdraví 1,4 miliard lidí, nevznikla snadno. Nemůžeme ji jen tak opustit,“ tvrdí Li Ling z Pekingské univerzity. Podle něj Čína na rozdíl od Singapuru necítí tolik potřebu otevřít se světu, protože její ekonomika nyní víc spoléhá na domácí spotřebu.