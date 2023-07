Vědci probudili prastaré tvory z permafrostu. Schrupli si 46 tisíc let

Biologové z Institutu Maxe Plancka dosud neznámý druh drobného živočicha objevili u řeky Kolyma ve vzorcích permafrostu odebraných asi čtyřicet metrů pod zemí. Vzorky odebrali už na počátku tisíciletí, rozmrazili je teprve nedávno. Radiokarbonová metoda datování ukázala, že háďata čeledi Panagrolaimidae byla v permafrostu zakletá neuvěřitelných 46 000 let.

To znamená, že naposledy byla vzhůru v době, kdy po Zemi chodili neandrtálci a mamuti. V permafrostu ve stavu kryptobiózy prospala úsvit lidské civilizace, vzestup a pád Římské říše, objevení Ameriky i druhou světovou válku. Probudila se teprve ve chvíli, kdy je biologové z prestižního pracoviště ponořili do slaného roztoku o teplotě 21 stupňů Celsia.

„Lidé by se díky naší studii mohli zamyslet nad tím, že existuje ještě jeden stav někde mezi životem a smrtí,“ řekl listu The Wall Street Journal biolog a autor výzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny ve vědeckém žurnálu PLOS Genetics.

Hlístice patří mezi drobné živočichy, které ve stavu kryptobiózy dokážou přežít i ty nejextrémnější podmínky, ať už je to absolutní nedostatek vody, mráz či nedostatek kyslíku. V kryptobiotickém stavu se všechny jejich metabolické pochody zastaví a neprobíhá ani rozmnožování, vývoj či oprava tkání. Když se okolní podmínky zlepší, mikrozvířátka opět ožijí.

Nejznámějším případem jsou želvušky, nejspíš nejodolnější živočišný druh na naší planetě. Miniaturní osminozí „medvídci“ dokážou přežít mrazy až -278,8 stupňů Celsia, radioaktivní záření o síle 570 tisíc rentgenů i pobyt ve vakuu. Před sedmi lety japonští vědci přivedli k životu želvušky, které třicet let přežily ve zmraženém mechu z Antarktidy. Předpokládá se, že žijí i na Měsíci, kam je před několika lety zanesla havarovaná izraelské sonda Berešit.

Už před dvěma lety se vědcům podařilo oživit několik vířníků, mikroskopických vodních živočichů, zamrzlých v sibiřském permafrostu před 24 000 lety. Jednobuněčné organismy, jako jsou bakterie, přežijí i miliony let, u živočichů však objev hlístic pojmenovaných Panagrolaimus kolymaensis představuje rekord.

Studie podle WSJ otevírá otázky, jestli by tajemství kryptobiózy mohlo lidem pomoci přežít například zmražení nebo pobyt v otevřeném vesmíru. Zní to jako science fiction, podle některých vědců by však další výzkum mechanismů kryptobiózy mohl lidem ukázat, jak lépe zvládat pobyt v extrémních podmínkách. „Možná jednou dokážeme vyvinout molekuly, které něco takového dokážou,“ svěřil se deníku biochemik Craig Marshal z University of Otago.