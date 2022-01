KLDR zřejmě otestovala další raketu, Kim předtím mluvil o posílení armády

Pokud by se informace potvrdily, bylo by to první letošní vypálení rakety severokorejským režimem a první odpal po více než dvou měsících.

Odpálení střely oznámila jako první japonská pobřežní stráž, podle níž se mohlo jednat o balistickou raketu. Neuvedla však další detaily. Jihokorejský generální štáb pak uvedl bez dalších podrobností, že přes východní pobřeží KLDR vyletěla neidentifikovaná střela.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v novoročním projevu slíbil posílení obranných schopností země, uvedla japonská tisková agentura Kjódó. O diplomatické politice KLDR pro tento rok se nezmínil.

Naznačuje to, že se Pchjongjang stále snaží vyvíjet nové zbraně a zároveň se chce vyhnout další eskalaci napětí ve vztazích s USA a Jižní Koreou, píše Kjódó s odvoláním na politology.

Severní Korea loni v říjnu odzkoušela nový typ balistické střely odpalovaný z ponorky. Test vzbudil obavy u regionálních mocností i Spojených států, protože by dával autoritářskému režimu k dispozici technologii pro nepozorované vypálení raket.

Testování balistických střel zakazují Severní Koreji rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Pchjongjang před několika měsíci vypálil nově vyvinutou protiletadlovou střelu a krátce předtím vyzkoušel dosud neznámou údajně hypersonickou raketu.

V nedávné době rovněž zkušebně odpálil balistické rakety a naváděné střely s plochou dráhou letu, které by mohly být schopny nést jadernou hlavici.