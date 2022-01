Sotva si vydělal na živobytí, mluví Jihokorejci o návratu uprchlíka do KLDR

Tíživá finanční situace mohla stát za víkendovým rozhodnutím Severokorejce vrátit se přes přísně střeženou hranici do KLDR. Uvedl to deník The Guardian. Třicátník z KLDR pracoval po svém přeběhnutí do Jižní Koreje v roce 2020 jako uklízeč.