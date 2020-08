I mě chtěl nechat zabít, tvrdí saúdský exulant o korunním princi Muhammadovi

Korunní princ Muhammad podle Džábrího vyslal komando, které ho mělo zlikvidovat podobně jako předtím kritika královského dvora a novináře Džamála Chášukdžího, který byl brutálně zavražděn v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu a jehož tělo se dosud nenašlo.

Džábrí žije v exilu v Kanadě a tam prý za ním bylo komando vysláno. V trestním oznámení se uvádí, že Muhammad bin Salmán, přezdívaný MBS, osobně nařídil likvidaci Saada a že tento příkaz stále platí.

Džábrí se domnívá, že korunní princ se ho chce zbavit kvůli jeho blízkému vztahu s princem bin Najífem a kvůli jeho hlubokým znalostem aktivit korunního prince, který se ve Washingtonu těší velké přízni.

„Pan Saad představuje existenční ohrožení dobré bin Salmánovy pověsti v očích americké vlády. Proto si bin Salmán přeje jeho smrt,“ stojí v trestním oznámení. Kanadský server The Globe and Mail píše, že je Džábrí nyní pod kanadskou ochranou, protože je stále v nebezpečí.

Princ bin Najíf je Muhammadovým bratrancem. V roce 2017 byl zbaven titulu následníka trůnu a jeho místo zaujal právě syn krále Salmána bin Abd al-Azíze al Saúda, jemuž tehdy nebylo ani dvaatřicet let. Džábrí, označovaný také za agenta tajné služby, odjel do exilu ještě před touto „výměnou“ a odmítl se do království vrátit. S jedním ze svých synů se usadil v Kanadě. Podle něj Rijád poslal skupinu vrahů s úkolem ho najít a zabít.

Chášukdží byl zabit 2. října 2018 a Muhammadovo komando určené k podobné likvidaci Džábrího dorazilo do Kanady 13. října téhož roku. Kanadské úřady ale podle něj vyhodnotily chování skupiny jako podezřelé a nedovolily jí vstoupit na kanadské území. Jednotliví členové se snažili vstoupit na turistická víza a předstírali, že se navzájem neznají. Kanadští pohraničníci ale měli fotografii, na níž bylo několik těchto lidí pohromadě.

Džábrí tvrdí, že ve skupině byl odborník na soudní medicínu a lidé vybavení stejně jako komando, které zlikvidovalo Chášukdžího v Istanbulu. Panuje podezření, že i pro tuto vraždu dal příkaz Muhammad bin Salmán. Tělo bylo podle všeho rozebráno a jednotlivé části zlikvidovány.

Džábrí dále tvrdí, že dvě jeho děti, které zůstaly v Saúdské Arábii, byly v březnu uneseny a on se s nimi od té doby nesetkal. Podle Džábrího byly obě děti stejně jako bratr zatčeni na příkaz korunního prince ve snaze přinutit ho vrátit se z exilu.

