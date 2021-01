Ruští cenzoři našli v názvu mexického města nadávku. List ho musel upravit

Kámen úrazu zřejmě tkvěl v tom, že v listu se název města objevil ve čtenářské soutěži v přepisu do azbuky, ve které se výraz „Ochujelos“ velmi přesně „trefil“ do jedné z nejsprostších ruských nadávek označujících mužské přirození. Město Ojuelos de Jalisco však skutečně existuje, a to již od 16. století.

V Rusku ale používání vulgarit v médiích zákon přísně zakazuje, a tak Roskomnadzor přispěchal s požadavkem, aby redakce daný výraz neprodleně odstranila.



List se s pokynem už vypořádal, název mexického města přepsal z azbuky do latinky. „Náš právník také poradil, abychom požádali zeměpisnou společnost, aby existenci tohoto města potvrdila,“ uvedla podle portálu Newsru.com vedoucí redaktorka Jelena Ivanovová.

Portál připomněl, že koncem loňského roku se v Roskomnadzoru chválili, že začali využívat služeb umělé inteligence, aby zvýšili rychlost, s jakou cenzoři na internetu odhalují výskyt nepravostí odporujících ruským předpisům.

Nový program zvládne prověřit 11,7 milionu textových materiálů za 24 hodin a při odhalování nepravostí dosahuje přesnosti „nejméně 85 procent“.

Ruský prezident Vladimir Putin v květnu 2014 podepsal zákon o zákazu vulgárních výrazů v literárních a výtvarných dílech, sdělovacích prostředcích a divadelních a zábavních podnicích.

Za porušení zákazu hrozí vysoké pokuty i zákaz činnosti až na tři měsíce. Kontroverzní právní úprava v ruských uměleckých kruzích vyvolala obavy z dalšího zesílení cenzury.