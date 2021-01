Sibiřský šaman plánuje nový pochod. Do Moskvy vyrazí na bílém koni

Smysl nového pochodu Gabyšev nekonkretizoval. Na videu, kde je nahrán pouze hlas, popisuje plán cesty. „Poputujeme přes celou Sibiř, dojdeme do oblasti Uralu a odtamtud už je to do Moskvy co by kamenem dohodil. Náš pochod bude rychlejší - já na koni, vy na technice,“ citovala ho internetová televize Dožď.

Šaman Alexandr Gabyšev

Gabyševovi stoupenci ho tentokrát mají doprovázet v automobilech, řekl agentuře Interfax Alexej Prjanišnikov z ruské organizace na ochranu lidských práv, který poskytoval Gabyševovi podporu v uplynulých letech.

Samozvaný sibiřský šaman se v roce 2019 vydal se svými stoupenci pěšky na 8 tisíc kilometrů dlouhou cestu z Jakutska do Moskvy, aby z Kremlu „vyhnal Putina“ a „obnovil vládu lidu“.

Policie ho na cestě zadržela a vrátila do Jakutska na východě Sibiře. V zimě téhož roku vyrazil do Moskvy znovu, uvedla agentura Interfax. Policie ho později opět zadržela a loni v květnu putoval do psychiatrické léčebny.

Podle expertů státních úřadů je nepříčetný, lékaři ho označili za nebezpečného sobě i ostatním. Na konci července ho však z léčebny propustili.

Ochránci lidských práv proti jeho držení v ústavu protestovali a tvrdili, že Rusko oživuje praxi sovětského režimu. Ten zavíral disidenty do psychiatrických léčeben, aby se zbavil svých kritiků.

Šamanův plán, jak ho popsal na YouTube: